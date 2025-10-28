Anuncian paro de transportistas para el martes 4 de noviembre

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, anunció un paro de transportistas por 24 horas para el próximo martes 4 de noviembre. Ello, luego de que se registrara el asesinato de un chofer de la empresa Liventur en la provincia constitucional del Callao.
Ojeda, quien previamente había anunciado un paro de motores por un lapso de cinco minutos para este miércoles 29, indicó que la decisión de parar el transporte responde a que otras empresas del sector han recibido nuevos mensajes de amenaza.
"Hace cerca de hora y media comunicamos un apagado de motores. Pero teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre (...), han decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre", dijo en conversación con RPP.
"Son las mismas empresas que realizaron el paro el 6 de octubre. Lamentablemente, hubo un primer comunicado que fue coordinado por los delegados, pero cuando han ido a las bases han indicado que no aceptan este tema debido a la alta delincuencia y nuevas amenazas, nuevas bandas criminales", agregó.