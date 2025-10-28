Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Anuncian paro de transportistas para el martes 4 de noviembre

Previamente, Ojeda había anunciado un paro de motores por un lapso de cinco minutos para este miércoles 29
Previamente, Ojeda había anunciado un paro de motores por un lapso de cinco minutos para este miércoles 29 | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló que esta decisión responde a que otras empresas del sector han recibido nuevos mensajes de amenaza.

El director de la Cámara Internacional de la Industria del TransporteMartín Ojeda, anunció un paro de transportistas por 24 horas para el próximo martes 4 de noviembre. Ello, luego de que se registrara el asesinato de un chofer de la empresa Liventur en la provincia constitucional del Callao.

Ojeda, quien previamente había anunciado un paro de motores por un lapso de cinco minutos para este miércoles 29, indicó que la decisión de parar el transporte responde a que otras empresas del sector han recibido nuevos mensajes de amenaza.

"Hace cerca de hora y media comunicamos un apagado de motores. Pero teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre (...), han decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre", dijo en conversación con RPP.

"Son las mismas empresas que realizaron el paro el 6 de octubre. Lamentablemente, hubo un primer comunicado que fue coordinado por los delegados, pero cuando han ido a las bases han indicado que no aceptan este tema debido a la alta delincuencia y nuevas amenazas, nuevas bandas criminales", agregó.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
paro de transportistas Martín Ojeda

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA