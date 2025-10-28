Últimas Noticias
Así fue el violento choque de un tren con un bus y un Tico en El Agustino [VIDEO]

Este video muestra el momento exacto del choque. | Fuente: X / Ayrton Luera
Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto del violento choque de un tren con un bus de transporte público y un pequeño automóvil modelo Tico.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto en el que un tren de carga embiste a un bus de transporte público y a un automóvil particular, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de El Agustino. 

En el clip, de menos de un minuto de duración, se aprecia al bus de la Línea 10E y al automóvil modelo Tico detenidos por el tráfico sobre los rieles, cuando aparece el tren y los choca. 

Incluso, se observa que otros vehículos fueron impactados por alcance, pero estos sufrieron daños menores.

En el video, se escucha al conductor del tren activando la bocina, avisando que se encuentra próximo a cruzar la intersección.

Violento choque en el accidente

A través del Rotafono, oyentes de RPP compartieron fotografías y videos del violento impacto, en el que -aseguran- habrían resultado heridas al menos diez personas.

Según se aprecia en las imágenes, el bus -perteneciente a la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa), conocida como la Línea 10E- fue impactado en la parte central por el ferrocarril.

En el violento choque, también resultó afectado un pequeño automóvil modelo Tico -color plomo-, de la extinta firma Daewoo.

Las causas del accidente son motivo de investigación, mientras que los heridos han sido evacuados a distintos centros de salud.

