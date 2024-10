Aprosec advierte ineficacia de proyecto sobre terrorismo urbano del Gobierno: "Es una sarta de mentiras"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec) calificó como una “sarta de mentiras” la propuesta del Ejecutivo para establecer el delito de terrorismo urbano ante la crisis de inseguridad que se vive en el país por la ola de criminalidad.

Según señaló en La rotativa del aire-edición noche de RPP, esta iniciativa enviada al Parlamento no representará ningún cambio radical y la comparó con otras propuestas del Gobierno, como la expulsión de ciudadanos extranjeros indocumentados que sean capturados por cometer delitos o el denominado ‘Plan Boluarte’.

A su criterio, las falencias de esta propuesta radican en que el trabajo conjunto que debe existir entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial no es prolijo por falta de logística, recursos, entre otros motivos. Por ello dijo que el proyecto de ley no podrá ser ejecutado si es aprobado.

“Acá lo primero que hay que ver es que, si no se tiene una visión holística, o sea integral de esta problemática, por más que pongan un copia y pega, muy bonito que han hecho, no vamos a lograr nada”, indicó.

“Lo que pasa acá es hay dos cosas que están faltando, policías y prisiones y todo lo que se ha dicho en estas más de 25 hojas, no se va a llevar a cabo, como no se llevó a cabo el plan Boluarte que fue otro engaño. (…) Todo es una sarta de mentiras”, agregó.

Boluarte "debe asumir" por muertos que deja la delincuencia

Ortiz también manifestó que, si bien Dina Boluarte puede estar preocupada actualmente por la investigación que se le sigue por las muertes generadas en las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, también debe asumir por los muertos que deja la delincuencia anualmente.

“Estamos permitiendo que se burlen en la cara de todos los peruanos. El rolex ya se olvidó, eso no fue nada. El 'plan Boluarte', no, fue un tema de Otárola no fue mío, o sea es cosa tras cosa, pero esto está costando vidas humanas”, sostuvo.

“Ella está asustada por 60 muertos de esa violenta y rechazada revuelta que hubo, pero yo digo los más de 1 300 que hay todos los años producto de la delincuencia ella los tiene que asumir, porque es la presidenta”, dijo.