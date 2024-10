Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad ¿Tipificar el delito de terrorismo urbano es la solución para mitigar los índices de criminalidad?

El profesor principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), José Urquizo, se refirió este jueves a la eventual aprobación del dictamen de los proyectos de ley que proponen tipificar el delito de terrorismo urbano, a fin de elevar entre 20 a 30 años los casos de extorsión, robo agravado, sicariato, entre otros.

En Ampliación de Noticias, el catedrático explicó que el concepto de terrorismo se aplica cuando todos los actos delictivos están orientados a cuestionar el funcionamiento de un Estado determinado; en este caso, el Estado de derecho.

“Esa es una idea de terrorismo, pero ¿ese terrorismo lo podemos trasladar al mundo urbano? Eso es bastante discutible”, comentó.

Urquizo insistió en que erróneamente se considera desde el Congreso y el Gobierno que el derecho penal tiene la capacidad de resolver los problemas, a través del endurecimiento de las condenas por determinados actos delictivos. “Eso no es así”, apuntó.

Para el profesor universitario, la solución no pasa con la promulgación de una norma, sino a través de redoblar el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de unificar el sistema entre agentes policiales, fiscales y jueces, quienes son los encargados de impartir justicia.

Acotó que persiste un problema de “carácter institucional” entre las entidades del sistema de administración de justicia que, lastimosamente, ha repercutido en el aumento de los índices de criminalidad.

“Tenemos un problema de carácter institucional y eso repercute día a día […]. Hace 30 años no se hablaba de sicariato porque no lo teníamos, pero ahora lo tenemos unidos a la extorsión. Se tiene que mirar esto de una manera contundente para tener respuestas certeras y decisiones eficaces; para que puedan funcionar dentro de nuestro sistema y no decir que con una normal legal se va a solucionar”, alegó.

La figura de terrorismo urbano es innecesaria, considera magistrado

A esa posición se ha sumado el magistrado de la Corte de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, quien ha considerado innecesaria la creación de la figura legal de terrorismo urbano.

En una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP TV, el magistrado explicó que el marco normativo actual es suficiente para abordar este problema, citando el artículo 200 del Código Penal, que establece penas severas para la extorsión agravada.

El magistrado calificó como “buenas intenciones” los proyectos de ley sobre terrorismo urbano, que se debatirán y votarán este jueves, 3 de octubre, en el pleno del Congreso. Sin embargo, señaló que, “en este momento, no estamos para ese debate”.

Al igual que José Urquizo, Huayllani alegó que lo prioritario es mejorar la operatividad de la Policía, dotándola de los recursos necesarios para recibir y procesar denuncias, y asegurando su colaboración efectiva con el Ministerio Público en las investigaciones.

“El problema que tenemos hoy es que no hay operador del primer órgano de respuesta de seguridad, que es la Policía”, subrayó, recordando que la ciudadanía demanda una mejor actuación operativa de las fuerzas de seguridad.