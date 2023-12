La presidenta dice que "el plan Boluarte no existe" y atribuye su anuncio a un "momento emotivo" de Alberto Otárola

La presidenta Dina Boluarte negó este jueves que exista un 'plan Boluarte' como lo anunció a fines de agosto el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al exponer ante la prensa la estrategia del Ejecutivo para frenar la creciente delincuencia en el país, y aseguró que el jefe del Gabinete Ministerial usó esa expresión en un momento emotivo, pero ya se rectificó.

Esta afirmación de Boluarte se dio durante una breve comparecencia ante la prensa tras un acto oficial en Carabayllo, al responder -con tono enfático- a la consulta de una periodista que mencionó el 'plan Boluarte' y la preocupación de la población ante la inseguridad ciudadana pese a las declaratorias de estados de emergencia

"Primero, señorita de Latina, le voy a agradecer que el 'plan Boluarte' no existe, si en un algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya te rectificó, y a la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos", dijo la jefa de Estado.

Boluarte afirmó que "lo que existe" es el plan 'Perú Seguro' y manifestó que su Gobierno viene "trabajando en ello".

"Sabemos que la seguridad o la inseguridad ciudadana no es de ahorita. Y ahí también los medios que nos ayuden a poder brindar noticias en positivo y no siempre en negativo como esta que usted me acaba de preguntar", insistió dirigiéndose a la periodista.

Boluarte pide colaboración de Poder Judicial y Fiscalía

En otro momento, la presidenta reconoció que el problema de la inseguridad ciudadana es uno de los puntos críticos que enfrenta el país, pero señaló que la Policía actúa en la medida de sus posibilidades, sin contar con la logística suficiente para enfrentar a la delincuencia.

"Qué hacemos con una Policía que no tiene vehículos para poder movilizarse [...] qué hacemos con una Policía que no tiene ni siquiera motocicletas para hacer seguimiento a esos que van en moto y roban celulares, que son los actos delictivos más frecuentes", inquirió al tiempo que anunció que antes de fin del 2023 se entregará 500 patrulleros a la Policía para sus labores en Lima y Callao.

Pese a este escenario, Boluarte dijo que la Policía realiza su trabajo y captura a cabecillas de bandas delincuenciales, pero se quejó de que estos delincuentes luego son liberados por decisiones en la Fiscalía o el Poder Judicial.

"Han capturado a varios líderes de bandas delincuenciales y hemos desarticulado cientos de bandas; y al Poder Judicial y a la Fiscalía que no los suelten. Porque de eso se trata, de trabajar de manera articulada en la seguridad de la ciudadanía", afirmó.

Boluarte también se refirió a las amenazas de muerte de parte de extorsionadores en contra del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, denunciadas por el mismo burgomaestre. La mandataria afirmó que está dispuesta a recibirlo para una reunión y a ofrecerle garantías.