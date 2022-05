Padres de familia alertaron que el colegio Amauta, en Ate, está en riesgo de colapsar | Fuente: RPP

Un grupo de padres de familia del asentamiento humano (AA.HH.) “Valle Amauta” en el distrito de Ate, denunciaron hoy en RPP, que la institución educativa “1285 Amauta B” ubicada en el sector, está en riesgo de colapsar, más aún con el retorno de los alumnos a las clases presenciales.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que el colegio presenta paredes rajadas, salones sin puerta, áreas de juegos deterioradas con fierros oxidados expuestos, calaminas carcomidas y montículos de desmonte en la entrada por donde pasan diariamente cientos de alumnos de inicial y primaria.

Al respecto, Guido Lamas Pariona, exalumno del colegio y presidente de la asociación de vecinos de Valle Amauta refirió que la institución se encuentra “en estado crítico”.

“Nos encontramos en situación de emergencia porque las aulas, en cualquier momento, se vienen abajo. Las bases de la cimentación tienen los fierros oxidados. Con un temblor o un sismo fuerte se viene este segmento del cerro sobre el colegio”, refirió.

Asimismo, explicó que, desde hace más de 30 años, las carencias de infraestructura de la institución no han sido atendidas.

“Han pasado 35 años desde que yo estaba en las aulas y sigue en lo mismo. No hay una buena losa deportiva donde los niños puedan practicar deporte, hasta tiene grietas y los alumnos de raspan las rodillas”, refirió.

Los vecinos señalan que, desde su inauguración hace 35 años, la infraestructura “nunca” ha sido remodelada por las autoridades del sector Educación, y que las refracciones las ha tenido que hacer la misma comunidad.

Falta de aulas

Asimismo, señalaron que, con el retorno a las clases presenciales, hay solo dos aulas para 160 niños en nivel inicial, y 12 para más de 500 niños de nivel primaria, las cuales se reparten entre los turnos mañana y tarde. Además, refirieron que, ante la ausencia de aulas, el nivel inicial solo tiene 2 horas de clase.

“La directora […] ha hecho las gestiones en la UGEL, pero le han dicho que no hay presupuesto, que hay que esperar un presupuesto de racionalización. Pero nosotros indagamos y nos dimos cuenta que se tiene que crear una plaza presupuestal, pero como no hay una plaza vacante simplemente el Estado no nos da […] No tenemos aulas prefabricadas que se solicitó el año pasado y hasta ahora no se hace realidad”, refirió Víctor Salinas, uno de los padres de familia.

La institución educativa Amauta B es la más cercana para cientos de vecinos del AA.HH. y, según señalaron, ya no es posible cambiar a sus niños a otro colegio a estas alturas del año. Por lo tanto, hicieron un llamado al Ministerio de Educación y al presidente de la República, Pedro Castillo, para que solucionen la situación.

“El colegio necesita una demolición en su totalidad y que se levante nuevos cimientos, un colegio nuevo, con 80 aulas […] Llamamos al Ministerio de Educación, porque son más de 500 niños en esta institución”, refirió Guido Lamas.