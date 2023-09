Ate: realizarán campaña de descarte de anemia infantil este 2 y 3 de septiembre

'Peruanos por Peruanos' es una asociación sin fines de lucro que está conformada por personas y empresas que quieren "enfrentar y empezar a solucionar los problemas más grandes del país". Bajo ese contexto, la ONG ha puesto en marcha el programa Anemia Cero con el objetivo de luchar contra la anemia infantil a nivel nacional. "Hemos decidico poner en marcha esta campaña que se llama Anemia Cero porque el futuro del país y el futuro de los niños está en juego. Casi el 50% de los niños del país tiene anemia y la anemia en los niños de 0 a 3 años lo que hace es que el cerebro de los niños no se desarrolle, que la inteligencia y los aspectos físicos no se desarrollen", explicó Fernando Calmell del Solar, director de Comunicaciones de 'Peruanos por Peruanos'.

01 Sep 2023 - 01:15

"Muchas personas asocian la anemia simplemente con un tema de alimentación y que sus efectos pueden ser alimenticios, pero no. Los efectos de la anemia son gravísimos para el desarrollo cerebral. Si tenemos el 50% de los niños del Perú con anemia ahora, vamos a tener el 50% de adultos acá en el futuro que no van a poder hacer su trabajo y no van a poder cumplir sus sueños", advirtió Calmell del Solar.