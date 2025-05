Ate: vecinos se enfrentan a autoridades para evitar demolición de muro de seguridad [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los vecinos se han colocado delante de la maquinaria pesada, para evitar la demolición del muro. | Fuente: RPP

Vecinos de la urbanización Mayorazgo, en Ate, se enfrentaron a las autoridades del distrito, para evitar la demolición de un muro de seguridad, construido en el cruce de la calle Barcelona con la avenida Huarochirí hace más de dos décadas.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar y constató que un grupo de residentes se colocó entre el muro y la maquinaria pesada, para evitar que se proceda con la demolición del muro de concreto.

“No es un muro, es una reja de concreto, que lo hizo Gremco hace más de veinte años por la seguridad de los vecinos que vivimos acá en Mayorazgo”, comentó una vecina.

“Con la problemática que estamos viviendo ahora de inseguridad, de robo, de asalto, de disparos; y el alcalde quiere derrumbar el muro y dejarnos sin muro”, añadió.



“Si no trae reja, no hay demolición”

Los vecinos indicaron que solo permitirán la demolición del muro, si es que el municipio de Ate instala una reja de seguridad, a fin de proteger a los propietarios de la urbanización Mayorazgo.

“El alcalde quiere derrumbar el muro y dejarnos sin muro. Hasta que traigan una reja nueva, no. Si quiere derrumbarlo, le vamos a permitir, pero que nos traiga la reja. Si no trae reja, no hay demolición”, manifestó una residente.

Al cierre de esta nota, los vecinos permanecían atrincherados al frente del muro y no permitían el avance de la maquinaria pesada que llegó al lugar para realizar los trabajos de demolición.

Al lugar también llegó Elizabeth Cabezas, regidora de Ate, quien indicó que se encuentra “recabando información” sobre el reclamo de los vecinos. “Los mismos vecinos dicen que nuestra autoridad jamás se ha acercado a conversar a ver el problema que está pasando”, dijo a RPP.