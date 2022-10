Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que hoy, lunes 3 de octubre, y mañana, martes 4 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 03 de octubre

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 12:00



URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. ALIAGA Y PAZ SOLDAN CDRAS 1, 2, 31, MZ C4, S2, AV. JOSE GRANDA CDRA 33, AV. MARIANO IGNACIO PRADO CDRA 32, AV. PACASMAYO CDRA 31, CALLE ALBERTO BARTON CDRAS 1, 2, CALLE ARENAS Y LOAYZA CDRAS 1, 31, CALLE CLEMENTE PALMA CDRAS 2, 32, MZ O2, CALLE EDMUNDO ESCOMEL CDRA 31, MZ D4, CALLE GERMAN APARICIO Y GOMEZ CDRA 1, 2, 31, MZ R2, CALLE JOSE A. ENCINAS CDRA 32 MZ C, CALLE PUGA DE LOZADA CDRA 31, MZ F4, JR. AUGUSTO AGUIRRE SOTO CDRAS 31, 32, JR. CONSTANTINO CDRA 32, JR. ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, JR. FELIPE ARIAS CDRA 2, JR. CASTRO POZO CDRAS 31, 32, JR. J. BALLON CDA 2, JR. JUAN LUIS HAGUE CDRAS 2, 31, 32, JR. M. PRADO CDRAS 1, 2, 30, 31, 32, MZ C3, C4, Q2, JR. OSCAR BARRENECHEA CDRA 2, JR. VICTOR NAVARRO CDRAS 2,32, MZ P, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA CDRA 1.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. REPÚBLICA DE PANAMA CDRA 4, CALLE TACNA CDRA 2, JR. ANTONIO MIROQUESADA CDRAS 3, 10, 11, 12, 24, JR. AREQUIPA CDRAS 4, 5, 6, JR. AYACUCHO CDRA 11, JR. GARCIA CALDERON CDRAS 1, 5, 7, 8, JR. LAZARETO CDRAS 10, 11, JR. TACNA NORTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 28, PASAJE GARCIA CALDERON CDRAS 4, 5, 7, PASAJE MIRANAVE CDRAS 1, 2, 10, PASAJE PRIVADO CDRAS 4, 5, PLAZA RAMON CASTILLA CDRAS 4, 5.

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00



URB. MERCURIO AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO CDRAS 2, 10, JR. ACUARIO CDRAS 9, 10, MZ O, JR. ARIES CDRA 9, MZ I, I1, JR. GEMINIS CDRAS 9, 10, MZ O, R,

CARABAYLLO 09:00 – 16:00



URB. VILLA CORPAC AV. ISABEL CHIMPU OCLLO MZ R, S, AV. MARIANO CONDORCANQUI CDRAS 6, 7, MZ A, A1, R, S, CALLE 11 MZ A, A1, CALLE A MZ R, S, CALLE B MZ S, URB. EDWIN VASQUEZ MZ P, Q, CALLE 4 MZ P, Q, CALLE D MZ G, H, J, I, JR. CONTISUYO CDRA 3.

VENTANILLA 09:30 – 17:00

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA CALLE NICOLAS COPERNICO CDRA 1, MZ I5, I6.



COMAS 13:00 – 17:00

FUNDO AGRARIA CHACRA CERRO CALLE S/N LT. 52 53.

Martes 04 de octubre

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

URB. ALAMEDA DEL NORTE CALLE LAS CONGONAS MZ J2, CALLE LOS ALCANFORES CDRA 2, MZ G, G2, F, F2, J2, CALLE LOS CEDROS MZ E2, F, F2, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRAS 1, 2, MZ B2, D2, E2, F2, G, G2, H2, CALLE LOS NOGALES MZ G2, H, CALLE LOS PINOS MZ E2, CALLE SAN JUAN MZ A, B, PASAJE RAMON CASTILLA MZ E2.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. MONTE CALVARIO MZ J, I, PASAJE 4 MZ D, E1, F, PASAJE 5 MZ G, H, I, A.H. CASUARINAS MZ A, E, F, PASAJE 3 MZ A, B, E, A.H. SOLEDAD ALTA MZ C, CALLE SOLEDAD ALTA MZ C, D, P.J. PAMPA DE COMAS JR. CERRO DE PASCO CDRAS 5, 6, 7, 8, JR. KENNEDY CDRAS 3, 4, 5, 6, MZ WF, WF1, X2, JR. LA HABANA CDRAS 1, 4, 7, 8, MZ X, X1, JR. LOS OLIVOS CDRA 4, JR. PERU CDRA 6, JR. SAN RAMON CDRA 4, MZ Y, JR. SULLANA CDRAS 1, 3, 4, 5, MZ A, B, C, X1, PASAJE 1 MZ C, C1, PASAJE 10 MZ F, G, PASAJE LOS GIRASOLES CDRAS 1, 5, MZ X, PASAJE MIRAFLORS CDRAS 1, 2, PASAJE SAN MARTIN CDRA 1, MZ E, F, X1.

VENTANILLA 09:00 – 17:30

A.H. LOS ROSALES AV. CESAR VALLEJO MZ M, M3, M4, N, N2, Ñ2, Ñ3, Ñ6, S, AVENIDA E, MZ M7, M8, N, Ñ1, Ñ2, M, AV. LOS ARQUITECTOS MZ M, M1, M9, Ñ, Ñ1, O, O1, Z, A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA AV. LOS ARQUITECTOS MZ A, A5, D, D1, D2, D3, D5, D6, E, E6, F, F1, F2, F3, G, G6, J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, CALLE 10 MZ A, A3, A4, D, D1, D2, J, K, N, O, CALLE 11 MZ I, J, M, N, CALLE 12 MZ C, C3, C4, E, E6, E7, I, M, S, CALLE 13 MZ C3, C4, C6, C7, D, D1, D2, D4, D5, D6, E, E3, E4, E5, E7, CALLE 14 MZ C, C1, C2, C3, C4, C, 8, CALLE 15 MZ B5, B6, B7, C, C1, C2, CALLE 18 MZ D, D5, D6, G, G6, H, H5, I, I3, J1, J2, CALLE 19 MZ D, D4, D5, J, J13, J2, J3, CALLE 20 MZ D, D3, D4, J, J3, J4, CALLE 21 MZ B, B7, C, C1, C4, C5, C6, D, D2, D3, J,J4,J5, CALLE 22 MZ J6, K8, X, X3, G,G1, G2, G3,G4, G5, CALLE 26 MZ H, H2, H3, CALLE 28 MZ F, F6, CALLE 28ª, MZ A, A4, CALLE 29 MZ F, F5, F6, G1, CALLE 3 MZ E, E5, G, G4, G5, H, H3, H4, I, I1, I2, Q1, R1, CALLE 30 MZ F4, F5, G1, G2, H2, CALLE 33 MZ F, F5, F6, CALLE 34 MZ D1, E1, G, G3, G4, H2, H3, I1, S1, T1, C1, D1, I1, K1, L1, CALLE 35 MZ H1, H2, P1, Q1, S1, U1, CALLE 4 MZ D, D6, E, E5, G, G5, G6, H, H2, H5, I, I2, I3, J1, P1, Q1, CALLE 5 MZ J, J4, CALLE 6 MZ B, B5, B6, CALLE 60 MZ K3, CALLE 62 MZ L4, L5, CALLE 63 MZ K, K5, CALLE 64 MZ L, L5, CALLE 65 MZ K4, CALLE 66 MZ C, C2, C3, K4, K7, CALLE 67 MZ J5, L, L2, L3, CALLE 7 MZ B, B6, B7, CALLE 73 MZ L, L1, L6, CALLE 75 MZ M, M7, M8, CALLE 76 MZ M2, M3, CALLE 77 MZ M, M5, CALLE 78 MZ M6, N, N1, N2, CALLE 79 MZ M6, N5, Ñ4, CALLE 8 M ZA, A1, A2, CLALE 80 MZ M4, CALLE 81, MZ O1, CALLE 82 MZÑ2, Ñ7, O, O2, O3, CALLE 84 MZ Ñ7, CALLE 86 MZ D, D1, J6, L4, Ñ, Ñ6, Ñ7, O2, CALLE 9 MZ A, A2, A3, K, O, CALLE B MZ A1, C1, U1, CALLE 90 MZ N4, N5, Ñ5, CALLE PROLONGACION B, MZ M5, N, N2, A.H. VILLA ESTELA AV. LOS ARQUITECTOS MZ L, L2, L3, CALLE ESTELA LEON MZ K3, L1, L6, CALLE LAS PETUNIAS MZ H2, CALLE NOVENTA MZ N, N2, N3, N3PRIMA.

COMAS 09:30 – 17:30



ASOCIACIÓN MI CASA AV. CHACRA CERRO CDRA 23, MZ A, D, E, J, K, CALLE 1 MZ A, D, E, CALLE 2, MZ A, C, D, CALLE 3 MZ G, H, J, CALLE 5 MZ A, C, F, G, CALLE 6 MZ B, C, Y, ASOCIACION TUNGASUCA AV. HEORES DEL ALTO CENEPA MZ G, H, AV. VENTURA MONJARAS MZ K, M.





