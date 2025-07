ATU denuncia penalmente a sujetos que intentaron quemar vivo a operario de grúa en Puente Piedra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, presentó formalmente una denuncia penal ante la Sexta Fiscalía Penal de Lima Norte contra unos presuntos conductores informales que atacaron a un operario de la entidad tras un operativo en Puente Piedra.

El hecho se dio a conocer la madrugada del sábado, cuando este trabajador de la ATU fue rociado con gasolina por sus atacantes, quienes lo amenazaron con quemarlo vivo si no les entregaba un vehículo que había sido incautado previamente.

“El hecho delictivo de emboscar un vehículo, rociar con combustible a una persona, retenerla y amenazarla con prenderle fuego es gravísimo. Gracias a Dios esto no se concretó. Agradecemos a la PNP por el resguardo que nos brinda y reiteramos que seguiremos trabajando para poner orden en la ciudad”, afirmó Hernández ante los medios de comunicación tras presentar la denuncia penal por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El operario de la ATU sufrió lesiones en la córnea y viene recibiendo atención médica debido a la agresión sufrida. La entidad presentó un video de la cámara de seguridad en la que se observan a los presuntos agresores, así como los informes médicos del personal atacado, las prendas de vestir que usaba la víctima así como las placas de los vehículos intervenidos por circular sin la autorización correspondiente.

Relato de la víctima

El operario agredido dio detalles ayer del episodio violento que sufrió cuando realizaba su trabajo.

"Me bajaron del vehículo y luego, la persona que me roció con combustible, tenía un encendedor y me quería prender. Me decía que quería recuperar su carro. Eran tres combis y creo que estaban llenas de personas. Como me rociaron gasolina en la vista no pude ver cuántos ni quiénes eran. Luego, la persona que me dijo que quería recuperar su carro me dijo que quería ir al depósito. Cálmate, le decía yo […] Al rato, salieron los efectivos y me rescataron", añadió.