ATU envió al depósito a seis vehículos con multas por más de medio millón de soles

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó una intervención el último viernes y logró enviar al depósito a seis vehículos tipo cústeres que eran utilizados para brindar el servicio de transporte de pasajeros, sin contar con la autorización correspondiente.

De los vehículos intervenidos, se verificó que cinco no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, mientras que otros cinco no contaban con el Seguro de Accidentes de Tránsito (SOAT). Asimismo, dos conductores no portaban sus licencias para conducir.

Señalaron que el vehículo de placa de rodaje B0C-707 reporta multas por S/ 585 000, principalmente por informalidad, además de no tener CITV ni SOAT. Además, la unidad de placa de rodaje A7R-759 registra multas por S/ 41 200 y no contar con el SOAT vigente.

Vehículos intervenidos en la avenida Diagonal. | Fuente: ATU

Multas por más de medio millón de soles

Todas las unidades intervenidas acumulan multas por más de S/ 690 000 por diversas infracciones a la normativa de transporte.

Respecto de las unidades que no contaban con SOAT ni CITV, la ATU impulsará acciones penales contra las mismas, pues estas generan un peligro para la vida, salud o integridad física de las personas y podrían recibir una pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor a tres.

Cabe señalar que los vehículos intervenidos tendrían como origen de su recorrido la avenida Petit Thouars, para luego seguir por parte de la avenida Arequipa hasta llegar al distrito de Barranco, donde sería su paradero final.

En lo que va del 2024, la ATU ha realizado más de 38 000 fiscalizaciones en todo Lima y Callao, lo que ha permitido detectar a más de 12 000 informales que se encontraban operando sin la respectiva autorización para brindar el servicio.