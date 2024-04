Metropolitano: usuarias se expresan a favor de plan piloto de ingreso diferenciado a buses para mitigar acoso

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció la implementación de un plan piloto de ingreso diferenciado para mujeres a los buses del Metropolitano, luego de que se conociera de la existencia de grupos en Facebook donde se incita el acoso a las usuarias de este servicio.

Al respecto, las usuarias de este servicio de transporte expresaron su opinión a RPP respecto de esta medida que, según ATU, sería implementada en las estaciones Ricardo Palma y Domingo Orué en los próximos días.

“Creo que estaría bien. En mi experiencia sí he sentido acoso, o sea de que se rosan o son demasiado pegados. Esa vez que me pasó yo tenía 13 años y le dije que, si se podía mover, pero el señor seguía ahí. Me dio miedo voltearme, por lo que sí estaría bueno para todos”, señaló una joven a las afueras de la Estación Central del Metropolitano.

“Sí me parece una buena idea, porque sí se ve varios casos en que mujeres se sienten intimidadas ante los hombres más que nada y hombres que aprovechan estar cerca de las mujeres para poder hacer esos actos”, comentó otra joven.

Sin embargo, una usuaria expresó sus dudas sobre si esta sería una medida correcta, debido a la gran aglomeración de personas que registran las estaciones del Metropolitano a diario, lo cual impediría el control.

“Me parece casi imposible que se haga eso, porque es tanta la afluencia de gente en la hora punta, que me parece que no sé si lo podían resolver realmente”, dijo.

"No estamos buscando dividir"

Giovanna Yupanqui, vocera de la ATU, indicó a RPP que con esta medida no buscan generar división entre hombres y mujeres, sino una mejora de distribución al momento de ingresar a los buses para evitar posibles casos de acoso.

“(Vamos) a armar un piloto para poder mejorar las condiciones en que nos distribuimos al momento de ingresar. No estamos buscando dividir a hombres y mujeres, lo que estamos buscando es organizarnos de mejor manera para que el ingreso sea de manera mucho más segura”, sostuvo.

“Lamentablemente las estadísticas nos muestran que el rostro de la víctima en este tipo de casos es el rostro de la mujer, pero también estamos desde la ATU muy atentos a que las estudiantes, sobre todo menores de edad, están en esta situación de riesgo constante que no solo ocurre en el ámbito del transporte, sino también en toda la sociedad”, añadió.