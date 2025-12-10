Últimas Noticias
ATU niega que inspectores detenidos por la Policía tras un operativo trabajen para la institución

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La institución aclaró que los funcionarios arrestados son inspectores de transporte contratados por la Municipalidad de Ate.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los siete inspectores de transporte detenidos este miércoles por la Policía Nacional, señalados como presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Elegantes de Lima Este', no trabajan para la institución.

"Aclaramos que los siete detenidos no son trabajadores ni inspectores de la ATU. Se trata de inspectores municipales de transporte contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios. Dentro de su política de lucha contra la informalidad y corrupción, la ATU mantuvo un convenio de cooperación interinstitucional con dicho municipio para fortalecer la fiscalización y promover un transporte formal en beneficio de los ciudadanos", se lee en el comunicado emitido por la institución.

La ATU señaló que se brindaba capacitación y acreditación al personal designado por la Municipalidad de Ate para realizar labores de fiscalización en el distrito. Sin embargo, tras conocer el caso, la entidad aseguró que las acreditaciones de los siete detenidos han sido canceladas.

Cobro de cupos a transportistas

La Policía Nacional y la Fiscalía informaron este miércoles de un operativo donde se capturaron a doce personas investigadas de cobrar cupos a empresas de transporte público formales e informales. 

Esta investigación es llevada a cabo por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (2° Despacho), a cargo del Fiscal Provincial Richter Rengifo Ramírez. Según información preliminar, esta banda criminal habría obtenido más de S/ 1 millón en beneficios económicos indebidos durante los años 2024 y 2025.

