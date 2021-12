Autoridades supervisan la presentación del carné de vacunación en el Mercado Mayorista de Lima | Fuente: RPP Noticias

Desde este viernes 10 de diciembre es obligatorio presentar el carné de vacunación contra la COVID-19 físico o virtual en espacios cerrados, según un decreto supremo publicado por el Gobierno. Uno de estos lugares donde esta medida se tendrá que aplicar es los grandes conglomerados, como el Gran Mercado Mayorista de Lima.

Un equipo de RPP Noticias pudo comprobar que en la puerta número 3 de este recinto, ubicado en Ate, dos trabajadores de seguridad supervisaban que las personas que quieran ingresar cuenten con su carné de vacunación. En algunos casos, esta situación fue tomada de manera sorpresiva por algunos visitantes, incluso algunos tuvieron que retirarse.

"La noticia me ha tomado de sorpresa porque nadie sabía. Algunos tenemos pero no lo hacemos andar, otros no tienen o tiene una dosis y ahora cómo hacen. Yo tengo mis dos dosis pero otras personas que trabajan conmigo no tienen y les afecta bastante porque de eso viven", dijo uno de los usuarios.

El Decreto Supremo N° 179-2021-PCM, publicado en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano, señala que la medida alcanza a las personas mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan actividades económicas y de culto.

"A partir del 10 de diciembre de 2021, en los cuatro niveles de alerta, los mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan las actividades económicas y de culto que se brindan en los espacios cerrados (...) tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra la COVID-19", se lee en el documento.

Agrega que los asistentes a estos espacios cerrados deberán usar mascarilla de manera permanente. Para el caso de restaurantes o similares, los tapabocas pueden ser retirados sólo al momento de ingerir los alimentos, recuerda.



Espacios en donde regirá obligatoriedad

Los espacios cerrados considerados en la norma, así como sus porcentajes de aforo, son los siguientes:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 80%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 80%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 80%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

Casinos y tragamonedas: 50%

Cines y artes escénicas: 80%

Bancos y otras entidades financieras: 80%

Templos y lugares de culto: 80%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 80%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 80%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 80%

Eventos empresariales y profesionales: 80%

Peluquería y Barberia: 60%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

Coliseos (vacunados con 2 dosis):40%

Gimnasios: 60%

Nivel de alerta alto:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados:40%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Casinos y tragamonedas: 40%

Cines y artes escénicas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 50%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Peluquería y Barberia: 50%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 40%

