Las personas mayores de 18 años tendrán que presentar su carné de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a locales donde se desarrollan actividades económicas. | Fuente: Andina

Hoy, 10 de diciembre, inicia la exigencia del carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados, lo que incluye centros de labores.

Los trabajadores que laboren de manera presencial en empresas con más de 10 empleados deberán tener las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Pero, existen algunas excepciones en esta norma.

Según indicó el ministro de Salud, Hernando Cevallos, los empleados que trabajen en espacios al aire libre no están obligados a presentar su carné de vacunación, pero sí sería recomendable que cuenten con sus dos dosis de vacuna.

"Las actividades económicas que son en espacios abiertos que constituyen excepciones a la norma, porque en los espacios abiertos la posibilidad de contagiarse es mucho menor, en estos casos no es imprescindible que tengan las dos dosis", dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa) en RPP Noticias.

Entre las actividades económicas que se encontrarían exceptuadas de la medida establecida en el Decreto Supremo N° 179-2021 están el sector agrícola.

Cabe mencionar que en el caso de los trabajadores que sí laboren en espacios cerrados, deberán contar con ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19 o de lo contrario pasarán a trabajar en la modalidad de trabajo remoto o será suspendido su contrato de trabajo sin remuneración.

Desde hoy es obligatorio presentar carné de vacunación. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

¿Qué pasará con las personas que hacen trabajo presencial?

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, desctacó la obligación de presentar el carné de vacunación contra la COVID-19 físico o virtual en espacios cerrados, que aplica desde el viernes 10 de diciembre. Sin embargo, reconoció que en los primeros días de su aplicación podría existir "un acatamiento paulatino".

"Nosotros hemos conversado con las distintas empresas, incluso con la Confiep, la necesidad de que esto se cumpla porque si no asumimos la responsabilidad de que debemos estar vacunados cuando debemos compartir espacios cerrados, esto se puede disparar", indicó.

En caso un trabajador que deba realizar trabajo presencial en un lugar cerrado no quiera vacunarse, el ministro indicó que no podrá ingresar a su centro laboral, a diferencia de las personas que cumplen funciones en un espacio abierto, donde sí existen excepciones.

"Si se dicta una norma es para que se cumpla, no puede ingresar el trabajador que no se ha vacunado a un lugar cerrado (...) Queda de manera temporal (suspendido el contrato) mientras el trabajador cumple con la vacunación, no es que queda despedido, de ninguna manera", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el titular del Minsa precisó que la norma establece que en los lugares públicos cerrados se solicitará la acreditación de la vacunación a las personas que deseen ingresar a estos espacios, tal como se ha señalado "desde hace varios días".

"Entiendo que nuestro país es un país disperso, donde se tiene que llevar adelante un proceso de conocimiento de cualquier norma y esperamos que esto se dé a partir de ahora y paulatinamente en los próximos días, pero es importante que la gente entienda que debe cumplirlo para protegernos todos", anotó.

"Nosotros no es que queremos fastidiar a la gente ni impedirle que ingrese, lo que queremos es que tengamos determinadas normas que nos permitan seguir ajustando la necesidad de cuidarnos entre todos, sentir que vamos a un lugar y presentar la acreditación de que nos hemos vacunado", agregó.

