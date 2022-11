Bad Bunny: PNP señala que han recibido más de un centenar de denuncias por entradas falsas para concierto

Miles de personas se quedaron sin ingresar al concierto de Bad Bunny con entrada en mano | Fuente: RPP | Fotógrafo: Johana Quispe

La Policía Nacional del Perú informó que han recibido más de un centenar de denuncias por entradas falsas para el concierto de Bad Bunny, en el estadio nacional, pese a las advertencias que se realizaron para que no se compre a revendedores.

Según informó el general de la PNP, Manuel Lozada a la prensa, las denuncias fueron presentadas en la comisaría de Petit Thouars, así como la la División de Estafas de la Dirincri. Asimismo, indicó que la empresa ha reportado que al menos han tenido 3 000 "rebotes" del código QR.

"Entre la comisaría de Petit Thouars y la División de Estafas de la Dirincri habrá un centenar de denuncias; sin embargo, en la puerta del estadio, al no poder ingresar con su entrada es porque han sido estafados. La empresa reporta un aproximado o que ya superan los 3 000 rebotes, o sea que 3 000 personas estafadas", indicó.

"Aprovecho para decirle a los jóvenes que ya no crean en la reventa. Ha habido una comunicación de la empresa en que había que renombrar sus tickets, registrando su nombre con su DNI", añadió ante los medios de comunicación.

Pamela Cabanillas, quien organizó toda una estafa masiva para el concierto de Daddy Yankee, reconoció semanas atrás en el dominical Panorama que también se había vendido entradas falsas para las dos presentaciones de Bad Bunny en Lima, estimando que habrían 200 a 300 en promedio.

Joven perdió 2 600 soles

Clara Isabel, fanática del ‘Conejo Malo’, reveló a RPP Noticias que había comprado dos entradas en reventa por las cuales pagó 1 300 soles por cada una.

La fanática comenzó a sospechar que había sido víctima de estafa porque no pudo validar las entradas en la web de Teleticket. Sus suposiciones comenzaron a tornarse realidad cuando la vendedora dejó de responderle los mensajes. “La chica que me vendió, me ha bloqueado”, lamentó.

“¡Ay, me estafaron! Fui a validar las entradas en Teleticket y me dijeron que no se podía, deberían ayudarnos. La única respuesta que nos dieron es que vayamos al Estadio y preguntemos. Vinimos al Estadio, pero nadie nos dio solución y nos dijeron que, al parecer, la entrada es falsa”, contó a RPP Noticias.

Indecopi realiza operativo

El Indecopi, a través de la Dirección de Fiscalización y la Subdirección de Atención al Ciudadano, desplegó acciones de inspección y orientación en el Estadio Nacional para verificar que la empresa organizadora del evento Inversiones CYE S.A.C. cumpla con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, e informar a los consumidores sobre sus derechos.

Durante el operativo se verificó el cumplimiento del deber de idoneidad y seguridad como la implementación del libro de reclamaciones y su aviso, protocolos de emergencia, señalización de las zonas, aforo y el horario del evento, el proceso de identificación de los consumidores para ingresar al local, entre otras obligaciones.