Bebé con luxación en la cadera necesita ser operada con urgencia

La bebé sufrió una luxación, al parecer por un problema que desarrolló durante su gestación. | Fuente: RPP

La joven madre Kelly Castañeda hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono para que su hija, una bebé de apenas 10 meses de nacida, sea sometida a una delicada operación a la cadera.

La pequeña nació con una luxación, al parecer por un problema que desarrolló durante su gestación, por lo que necesita ser intervenida lo antes posible, ya que si sigue creciendo se pueden ver comprometidas sus funciones motoras.

La mujer contó que ha llevado a su hija a diversos hospitales del Estado y le han dicho que no hay especialistas, por lo que acudió a una clínica privada, donde le dijeron que su hija necesita por lo menos tres cirugías.

“Ella necesita por lo menos tres intervenciones para que pueda quedar bien y caminar. Me han dicho que si no se opera no podría caminar y, si en caso lo llegara a hacer, no va a poder caminar como una persona normal”, comentó Castañeda.

El problema es que solo la primera operación tiene un costo de 10 mil soles, dinero con el que no cuenta la familia.



EsSalud se pronuncia

Tras exponer su caso en el Rotafono, representantes de EsSalud se comunicaron con nuestro reportero y se comprometieron a citar a la señora Castañeda a partir del lunes, 20 de julio, para resolver el tema de la atención de su bebé durante la semana.

Además, aseguraron que se están realizando las gestiones para que la bebé pueda ser evaluada y, en base a los resultados, se determinará si está en condiciones de ser operada. En caso de que no presente las condiciones, se le dará un tratamiento que seguirá de manera momentánea.

EsSalud resaltó que, durante la pandemia, se está dando prioridad a operaciones de emergencia, aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente, a fin de evitar posibles contagios del nuevo coronavirus.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.