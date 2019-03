Bomberos afectados por incendio contaban con uniformes de más de diez años de uso

Según el comandante general del Cuerpo de los Bomberos, cuentan con equipos donados tras ser usado en otros países, incluso que no hay apoyo para las licitaciones para nuevos equipos. | Fuente: RPP Noticias

Una vez más, los bomberos afrontan una preocupante situación. Esto luego de que dos de sus efectivos resultaran gravemente heridos cuando realizaban labores de extinción en un incendio al interior de un almacén en el distrito de Villa el Salvador, ocurrido el último domingo.

En declaraciones a RPP Noticias, el comandante general del Cuerpo de los Bomberos, Andrés Ángeles refirió que los bomberos estaban debidamente uniformados, pero que si sus equipos fueran de última generación, quizás el daño que sufrieron hubiera sido menor.

"Estos equipos son donados de Estados Unidos, Japón y Canadá, donde cumplen sus cinco años. Los recibimos, reciclamos y esos son los equipos que damos a nuestros bomberos que, por normas técnicas, ya no deben usarse", declaró.

Según refirió, los bomberos ingresaron al almacén por una de las puertas que estaba con candados. "Esta es una zona con mucho aire, se produjo una que cerró la puerta y los empujó. Ahí se produce el 'fogonazo' que le quema la cara a Carlos del Águila Flores y le destroza el equipo, mientras que por otro fogonazo, el bombero Rene Saldivar Bissetty intentó cubrirlo".

"Si los equipos fueran de última generación, que están dentro de la vigencia de la norma técnica de uso, los daños no hubieran sido tan lamentables como lo que hoy tienen [...] estos equipos ya no deben seguir en servicio, deben dárseles de baja, ya cumplieron su ciclo", manifestó.

Señaló que los equipos con que cuentan los bomberos tienen más de diez años en servicio, cinco realizados de sus ciudades de origen, mientras que otros cinco a más tras ser donados.

Apoyo insuficiente

El comandante Ángeles manifestó que para contar con apoyo del Estado se creó la Intendencia Nacional de Bomberos, la cual se encuentra adscrita al ministerio del Interior, donde reciben un presupuesto para la compra de nuevos equipos.

"Reciben un presupuesto de cien millones para atender todas las necesidades de los bomberos", declaró el comandante.

Sin embargo, dijo que esto no es de mucha ayuda, pues pese a que se dio un proceso de licitación a publicarse hoy, para 200 equipos, es insuficiente.

¿Qué hacemos con 200 cuando tenemos 239 compañías a nivel nacional y más de 17 mil bomberos? No me alcanza ni siquiera para dar un equipo por compañía, necesitamos diez mil.", declaró el comandante.