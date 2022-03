Jessica Paeza junto a su hija en una carpa al lado del Hospital del Niño de Breña | Fuente: RPP

Madres y padres de familia permanecen aún durmiendo en carpas en los exteriores del Hospital del Niño, en Breña, en espera de atención para sus hijos en la institución de salud.

RPP comprobó que algunos padres de familia, de distintas regiones, llevan meses aguardando al lado de la avenida Brasil para que sus hijos sean atendidos.

"Señora, regrésese a su pueblo"

Tal es el caso de Jessica Paeza, una madre de familia, que llegó a Lima hace tres meses desde Piura con su niña. Sin embargo, ante la demora, ella decidió llevar a su pequeña a un consultorio particular y obtener un préstamo para poder pagar la cirugía al labio que necesitaba la menor de edad.

"Me siento muy triste y muy decepcionada del hospital, uno es de provincia y hace el mayor esfuerzo para estar aquí, se hace préstamos, dejando a sus demás hijos y familia. Al ver que mi hija ya se sentía mal, lloraba y tenía dos días que no comía nada. Tengo también dos hijas, una de 15 que estaba internada en el Hospital de las Mercedes de Paita, entró por un cólico renal. Y mi otra niña le ha salido unas picaduras en sus piernas. Eso me generó angustia y desesperación como mamá al saber que mis hijas están solas allá en el norte. Entonces me quedó hablar y hacerme otro préstamo para poder operar a mi hija de forma particular, porque yo no pude más y no puedo más estar a la espera que me postergan y postergan y, finalmente, me dan una cita para decirme: 'señora, regrésese a su pueblo'", contó.

Madres y padres de familia aguardan en carpas fuera del Hospital del Niño en Breña | Fuente: RPP

Ayuda para retornar a Piura

Jessica Paeza, alojada en una carpa en los exteriores del Hopital del Niño, solicitó apoyo para poder comprar pasajes y retornar a Piura y así ver a sus dos hijas que se encuentran delicadas.

"Lo único que necesito es apoyo para volver para mis pasajes. Los que somos de provincia, no contamos con nadie acá, entonces lo que más quisiera es pedir un apoyo para poder retornar a mi tierra", indicó.

Cabe resaltar que hace tres meses Jessica Paeza llegó a Lima acompañada de su esposo, que, ante la falta de dinero para poder alimentarse diarimente, decidió buscar trabajo en la capital.

"Él se puso a limpiar carros, se puso a cargar bultos, lo que sea con tal de traernos una comida para la bebe más que todo", relató.

