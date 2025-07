Choferes de El Rápido realizan plantón tras asesinato de su compañero: “Exigimos que nos den seguridad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En diálogo con RPP, uno de los conductores señaló que casi el 40 % de ellos han decidido no salir a laborar tras el asesinato de su compañero. | Fuente: RPP

El último sábado, 19 de julio, un chofer de un bus de la empresa El Rápido fue asesinado a balazos por un delincuente, que se hizo pasar como pasajero, cuando transitaba por la cuadra 61 de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de Los Olivos.

Tras el crimen, parte de los choferes que forman parte de esta empresa de transportes han paralizado sus operaciones para exigirle a su empleador mayor seguridad.

En diálogo con RPP, uno de los conductores señaló que casi el 40 % de ellos han decidido no salir a laborar tras el asesinato de su compañero, identificado como Carlos Advíncula Nieto (40). Asimismo, indicó que esta no es la primera vez que son víctimas de un ataque.

“Antes de que el compañero fallezca, dos días antes, han baleado un bus. Cinco disparos, cinco impactos de bala en el bus, en la carrocería. ¿Nos dijeron? Lo ocultaron, es más, amenazaron al conductor, [diciéndole]: ‘te callas o te vas’”, relató.

El transportista también manifestó que, tras el asesinato de Advíncula, ayer, domingo, el área administrativa de la empresa les informó que personal policial iba a custodiar cada uno de los paraderos por los que transitan; sin embargo, durante su recorrido, sus compañeros que han salido a laborar les han informado que no han visto presencia de efectivos de la PNP en la ruta.

“Exigimos que nos den la seguridad. No solo se trata de escribir en el grupo: ‘señores, a partir de mañana, 3:30 de la mañana, va a haber en cada paradero un escuadrón de Halcones en toda la zona de San Martín de Porres (SMP). Yo estoy acá desde las 3:30 a.m. y no he visto ni un Halcón”, expresó.

“Un bus ha salido de ruta, le hemos llamado al compañero y no ha visto ni un patrullero, no ha visto ni un Halcón, no ha visto ni un Águila. Nosotros hemos salido solamente hasta la cuarta parte de la ruta, que viene a ser Palmeras, y en el trayecto no hemos visto [presencia policial]”, agregó.

Advierten posibles sanciones

El conductor de El Rápido indicó que horas antes les llegó la información que la empresa aplicaría posibles sanciones contra aquellos que participen en el plantón. Incluso, podrían prescindir de los servicios de los choferes, por lo que se mostraron en contra de esta medida.

“Se corrió la voz, hace un momento, hasta unas dos horas antes, de que hay conductores que estamos acá, que entre comillas vamos a ser sancionados, y algunos van a ser expulsados de la empresa. Nosotros exigimos seguridad y así nos tratan, de que vamos a ser sancionados y encima expulsados de la empresa, es algo ilógico”, concluyó.