Un incendio consumió casa de material rústico en Carabayllo: propietario resultó herido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia. | Fuente: Cortesía

Emergencia en Carabayllo. Un incendio consumió una casa de material rústico, ubicada en el cruce de las avenidas Universitaria y Señor de Caudivilla, en este distrito del norte de Lima.

Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos antes de las tres de la mañana de este miércoles, 20 de agosto.

Los bomberos trabajaron durante toda la madrugada para poder controlar el incendio, que amenazaba con afectar predios aledaños.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Propietario herido

Fuentes del Cuerpo de Bomberos consultadas por RPP informaron que el dueño del predio resultó herido durante el incendio.

El hombre, no identificado, sufrió un corte en la pierna y tuvo problemas para respirar debido a la inhalación de humo.

Afortunadamente, la víctima pudo ser estabilizada y se encuentra fuera de peligro.

Al cierre de esta nota, se desconocen las causas del incendio, que serán determinadas tras la investigación que realice la Policía Nacional. En tanto, los ocupantes de la vivienda hicieron un pedido de ayuda a las autoridades de Carabayllo, ya que lo han perdido todo en el siniestro.

