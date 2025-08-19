Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Capturan en Carabayllo a ‘Piraña’, otro presunto brazo armado de ‘El Monstruo’: tenía en su poder un arsenal de guerra

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de un joven de apenas 21 años que, pese a su corta edad, había escalado en la organización de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Esta captura se suma a la intervención de alias ‘Chiqui’, otro presunto brazo armado de la banda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 02:44
Paolo Ramírez Bernal (21) mantenía contacto directo con alias ‘El Monstruo’, según la PNP.
Paolo Ramírez Bernal (21) mantenía contacto directo con alias ‘El Monstruo’, según la PNP. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional capturaron a Paolo Ramírez Bernal (21), alias ‘Piraña’, sindicado brazo armado de ‘Los Injertos del Cono Norte’, peligrosa organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Este delincuente fue detenido en su vivienda, en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Carabayllo; lugar donde la PNP encontró un arsenal de guerra: siete armas de largo alcance, diversas pistolas y municiones.

Pese a su corta edad, alias ‘Piraña’ había escalado en la organización de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Según la Policía Nacional, este sujeto acogía en su casa a sicarios de la organización después de que cometieran sus crímenes.

Fuentes policiales consultadas por RPP aseguraron que este joven criminal mantenía contacto directo con alias ‘El Monstruo’, cuyo paradero aún no es conocido.

Al cierre de este informe, alias ‘Piraña’ fue trasladado a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para continuar con las investigaciones.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Nuevo golpe a ‘El Monstruo’

La captura de este joven se suma a la detención, en la víspera, de Juan Carlos Aguirre Puma (39), alias 'Chiqui', también sindicado por la PNP como brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández.

Este sujeto fue detenido en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, también en el distrito de Carabayllo. Durante el operativo, se incautó un arsenal considerable, que incluía ocho armas de fuego, municiones para armas de largo alcance y explosivos.

Según el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, estos explosivos estaban destinados a ser utilizados en ataques contra empresas y negocios, especialmente en Lima Norte.

Te recomendamos

Informes RPP

Después de 30 años, Perú apuesta por renovar su Fuerza Militar Aérea

El Perú está en pleno proceso para adquirir 24 nuevos aviones de combate, en una licitación internacional que enfrenta a modelos de Estados Unidos, Francia y Suecia. ¿Qué se juega el país en esta decisión? Los detalles en el siguiente informe de Andrea Amesquita.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Monstruo Los Injertos del Cono Norte Carabayllo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA