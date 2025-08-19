Capturan en Carabayllo a ‘Piraña’, otro presunto brazo armado de ‘El Monstruo’: tenía en su poder un arsenal de guerra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Ramírez Bernal (21) mantenía contacto directo con alias ‘El Monstruo’, según la PNP. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional capturaron a Paolo Ramírez Bernal (21), alias ‘Piraña’, sindicado brazo armado de ‘Los Injertos del Cono Norte’, peligrosa organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Este delincuente fue detenido en su vivienda, en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Carabayllo; lugar donde la PNP encontró un arsenal de guerra: siete armas de largo alcance, diversas pistolas y municiones.

Pese a su corta edad, alias ‘Piraña’ había escalado en la organización de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Según la Policía Nacional, este sujeto acogía en su casa a sicarios de la organización después de que cometieran sus crímenes.

Fuentes policiales consultadas por RPP aseguraron que este joven criminal mantenía contacto directo con alias ‘El Monstruo’, cuyo paradero aún no es conocido.

Al cierre de este informe, alias ‘Piraña’ fue trasladado a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para continuar con las investigaciones.



Nuevo golpe a ‘El Monstruo’

La captura de este joven se suma a la detención, en la víspera, de Juan Carlos Aguirre Puma (39), alias 'Chiqui', también sindicado por la PNP como brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández.

Este sujeto fue detenido en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, también en el distrito de Carabayllo. Durante el operativo, se incautó un arsenal considerable, que incluía ocho armas de fuego, municiones para armas de largo alcance y explosivos.

Según el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, estos explosivos estaban destinados a ser utilizados en ataques contra empresas y negocios, especialmente en Lima Norte.

