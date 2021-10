Carabayllo: vecinos desalojados de margen del río Chillón piden al municipio que los reubique

La Policía desalojó a 200 familias que viven en el margen del río Chillón. | Fuente: RPP Noticias

Grupos de vecinos que fueron desalojados de la ribera del río Chillón, en el distrito de Carabayllo, permanecen en dicha zona y solicitaron a las autoridades del distrito que los reubique, debido a que no cuentan con un lugar a dónde ir.

Se trata de 200 familias desalojadas que vivían en las asociaciones Nueva Esperanza y Santo Domingo, las cuales se formaron en un área declarada inhabitable por estar en el margen del río Chillón.

Luego de la intervención policial de esta mañana, la mayoría permanece en ese punto con todas sus pertenencias para evitar que se las roben. Hasta allí llegaron varios camiones de mudanza, cuyos conductores cobran entre 200 y 250 soles para movilizar a los vecinos con sus cosas.

Afectados por desalojo

Sin embargo, estas personas no cuentan con otro lugar a donde ir. Tal es el caso de la señora Katya Peña, que solicitó al municipio de Carabayllo que les brinde un lugar para que pueda ir junto a sus tres hijos.

“No sé [a dónde vamos a ir], vamos a dormir acá. No tenemos para contratar un carro ni dónde vamos a estar, no tenemos nada. Las mudanzas nos cobran 230, 250 soles. No tengo dónde ir, por eso estaba acá”, sostuvo a RPP Noticias.

La vecina indicó que nadie les notificó del desalojo y que los niños de la zona resultaron afectados por la intervención policial. En tanto, más de 1 000 agentes policiales permanecen en el lugar, a fin de verificar que estas personas se retiren.

El desalojo se produjo esta mañana, cuando los efectivos llegaron para retirar a los vecinos y destruyeron las viviendas que habían construido en esa zona. La mayoría de personas aseguró que pagaron por vivir en esa zona y denunciaron que fueron víctimas de traficantes de terrenos.

