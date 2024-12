Barberos son amenazados por extorsión con hasta S/ 10,000: Esto le exigen al Ejecutivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las barberías se unen a la lista de negocios que son extorsionados por bandas delictivas. Este miércoles 4 de diciembre, los emprendedores salieron a las calles a manifestar contra la criminalidad en el país, que ya se encuentra cobrando víctimas en este rubro. ¿Cuánto les piden y cómo operan?

¿Cómo operan los extorsionadores contra las barberías?

A inicios del mes de junio, un explosivo detonó en una barbería en San Juan de Lurigancho, un negocio que venía siendo amenazado por extorsionadores que se identificaban como miembros de 'La Batería del Viejo'.

RPP conversó con un extrabajador del negocio para conocer cómo operan estas bandas.

"Una mañana, antes de abrir, encontramos un sobre que dejaron en la reja que decía 'Todos los negocios pagan. No esperes que te deje un trabajador muerto'. La recepcionista le avisó al dueño, él puso la denunció y obviamente no pasó nada", dijo al iniciar.

"El dueño llamó al número que dejaron en la carta para llegar a un acuerdo y decidió no pagar. Dos días después dejaron el sobre y pusieron una bomba casera casi al final del turno. Esperaron que cerremos y salgamos todos para que explotara. Ese fue el último día que se trabajó ahí", agregó.

Según contó el barbero, otros dos negocios del mismo rubro, ubicados en la urbanización de Zárate, también eran extorsionadas, pero no han cerrado. ¿Estarían pagando el cupo?

“Todos los negocios pagan”: extorsionadores detonan explosivo en la puerta de una barbería en SJL | Fuente: RPP

Jeremy Castellano, líder de Barbería Perú, también conversó con RPP y contó que las extorsiones iniciaron hace dos años, aproximadamente, a través de mensajes de texto, llamadas o cartas escritas en el negocio.

"Mensualmente, piden desde S/ 3,000 hasta S/ 10,000 mensuales", un monto que el dueño de estos negocios no podrían pagar, ya que las ganancias líquidas del negocio, representarían un monto inferior.

El incremento de casos de extorsión a las barberías se debe a que en estas fechas festivas, hay una mayor demanda del servicio, por lo que los criminales no solo atacan a los negocios, sino también a las escuelas y a las tiendas que venden los insumos y máquinas.

¿Cuál es el pedido al Gobierno?

Jeremy Castellano contó que el martes 3 de diciembre, tenían una reunión acordada con Juan José Santiváñez, ministro del Interior, pero no han llegado a ningún acuerdo porque la autoridad no llegó.

"Esperemos que ya en estos días, pasando hoy que va a ser el plantón Pacífico, nos podamos reunir con él. Si no hay una respuesta, no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a realizar otra marcha, pero eso está en evaluación", indicó.

Esta última semana, se registró 3 barberos fallecidos por no pagar el monto que le exigen los extorsionadores, por lo que el gremio alzará su voz para exigir medidas que resuelvan esta problemática.

"Los que están pagando cupos, no tenemos una cifra, pero los que están siendo extorsionados, son mas o menos el 70 %. Hay muchas personas que pagan el cupo, pero eso no puede seguir así. No podemos pagar para trabajar tranquilos y los que no pueden pagar, no porque no quieren sino porque no llegan a ese monto de dinero, están haciendo asaltados, baleados y muchos fueron asesinados", señala.

Los entrevistados comentan que los distritos en los que se registran más casos de extorsión son en San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Ventanilla, Chorrilos, entre otros, y muchos de ellos están en estado de emergencia; no obstante, la situación no ha mejorado con la presencia policial.

"Estamos pidiendo que los efectivos policiales o los militares estén en los puntos rojos porque en las avenidas no sucede nada, sino en barrios o zonas alejadas. Ahí no se ven efectivos policiales", agrega Castellano.

La otra salida de las barberías, si el Gobierno no actúa

El barbero testigo del atentado en San Juan de Lurigancho, en el mes de junio, ahora trabaja en otro negocio en la misma zona. Por ahora, no han recibido amenazas, pero en el caso de ser extorsionados, asegura que podrían cerrar el local.

"No nos han extorsionado porque la barbería es nueva, no tiene mucho tiempo", comenta y, si la situación continúa, "se tiene que cerrar, no hay de otra. Si extorsionan no podemos pagar cupo porque lo que piden es mucho. Y si vamos a estar pagando cupos, no ganamos nada".