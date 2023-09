Cercado de Lima: hombre agredió a portero de un edificio en la urbanización Santa Beatriz [VIDEO]

Caso de violencia. Un portero, identificado como Carlos Núñez, denunció ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que un hombre lo agredió cuando intentó ingresar a la fuerza a un edificio de la urbanización Santa Beatriz, ubicado en el Cercado de Lima.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del edificio, el hecho de violencia ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana. Fue cuando el denunciado Eduardo Antiquera Mendoza llegó al edificio en busca de un inquilino, pero no lo encontró.

El portero Carlos Núñez atendió al joven, quien en todo momento se mostró con actitud violenta y desesperado.

“Yo subí para verificar si había alguien y no me contestaba nadie en el departamento. Entonces bajé para comunicarle al joven y pedirle que se calmara. Pero no entendía razones”, declaró Carlos Núñez a RPP Noticias.

Cámaras registraron agresión física

Tras negarle el ingreso, Eduardo Antiquera Mendoza entró a la fuerza al edificio de la urbanización Santa Beatriz y empezó a agredir a Carlos Núñez. Lo tomó por el cuello desde la puerta de ingreso hasta el ascensor.

“Es ahí cuando se exalta, entra y me agrede. Me lleva agarrado del cuello hacia el ascensor para verificar él mismo si se encontraba la persona que estaba buscando”, recordó el portero del edificio.

Incluso, antes de meterlo al ascensor, el denunciado golpeó contra una puerta a Carlos Núñez. "Me mete a un espacio y me agarró con más presión. Me presiona contra la puerta y me comienza a agarrar más del cuello y me lleva al ascensor", agregó.

El portero Carlos Nuñez denunció la agresión ante la policía y pidió garantías para su vida.

Pidió garantías para su vida

Tras el hecho, Carlos Núñez hizo una denuncia legal en la comisaría de Petit Thouars y pidió garantías para su vida.

"Fui a la comisaria de Petit Thouars y me dijo que el oficial que tenía que pedir garantías a la Prefectura y me las dieron", explicó el denunciante.

Hasta el momento el agresor no ha sido localizado. Según su ficha en Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Antiquera Mendoza registra domicilio en el departamento de Ancash, por lo que no se le ha podido notificar en Lima.