Defensoría del Pueblo rechazó "hostilización" de grupos extremistas en aniversario de informe final de la CVR

La Defensoría del Pueblo rechazó que durante la ceremonia realizada hoy, lunes, por motivo del vigésimo aniversario de entrega del informe final de la CVR, grupos extremistas llegaran hasta el lugar del evento y "hostilizaran" a los asistentes.

La actividad - realizada esta mañana en el memorial 'El Ojo que llora' ubicado en el distrito limeño de Jesús María - fue convocada por diversas organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas de la violencia suscitada durante el conflicto armado interno que inició en los 80.

No obstante, personas vinculadas a grupos extremistas llegaron hasta el lugar y trataron de entorpecer la ceremonia gritando improperios contra los asistentes.

"En 20 Aniversario de entrega del Informe Final de la CVR, participamos en evento “La Justicia tiene memoria y hace la paz”, en el memorial El Ojo que Llora, lugar donde acuden familiares de las víctimas del periodo de violencia 1980-2000 para recordar a sus seres queridos", señaló la Defensoría en redes sociales.

"Lamentamos expresiones de intolerancia y hostilización contra dicho memorial y familiares de víctimas", agregaron.

Además, la entidad solicitó a la Policía y a la Fiscalía "adoptar medidas para garantizar (la) integridad de participantes del evento".

"Estos actos no ayudan a construir una sociedad democrática (...) El memorial del Ojo que Llora, declarado patrimonio cultural, ha sido atacado en reiteradas ocasiones. Hace falta una política de protección y promoción de la memoria, que busque el reconocimiento de las víctimas", puntualizaron.

No es la primera vez

Además de los constantes atentados al memorial 'El Ojo que llora' referido por la Defensoría, la acción de grupos extremistas - como La Resistencia, Los Combatientes o Los Insurgentes - ha estado orientada a la agresión verbal y hostilización de organizaciones de derechos humanos y a quienes consideran adversarios políticos.

El último viernes, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció, a través de sus redes sociales, que al menos dos de estos grupos llegaron hasta el frontis de su local para gritar insultos y difamarlos.

"Una vez más, los grupos extremistas violentistas de La Resistencia y Los Combatientes llegaron hasta el frente de nuestro local para difamarnos, amenazarnos, agredirnos con sus discursos de odio, usando ruidos de más de 80 decibeles solo permitidos en zonas industriales, afectando la calma de la vecindad", señaló la entidad.

"Además, denunciamos que agredieron físicamente a un vecino de nuestro local solo por rechazar los insultos frente a una Policía que, otra vez, permitió el accionar de estos grupos de manera impune", añadieron.

Presencia constante de extremistas

Similar episodio ocurrió en el frontis de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a donde, el último miércoles, llegaron extremistas para gritar consignas en contra del trabajo de esta institución y en respaldo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Asimismo, a inicios del pasado mes de julio, el presidente del JNE, José Luis Arenas, denunció que el grupo "Los Combatientes", durante una incursión en las inmediaciones de dicho organismo electoral, lo amenazaron de muerte.

Con megáfono en mano, el cabecilla de la agrupación, Roger Ayachu Soria, gritó que su consigna era “enviar a la cárcel” o la “muerte” al magistrado, quien no se encontraba en las instalaciones del JNE durante ese momento.

“No he estado presente en el lugar de los hechos, pero sí he visto que un señor -conocido por sus múltiples ataques y pertenencia simultánea a varios grupos organizados que realizan esta labor costosa y, además, con itinerario fijo y logística adecuada para el efecto- ha proferido una amenaza severa. No solamente [ha pedido] encarcelamiento, sino también la muerte”, declaró el titular del JNE al respecto.

“Es la primera vez que se le identifica vociferando la amenaza a todo cuello, a voz en cuello y declarando que se encuentra protegido y que está seguro de sus objetivos, porque tiene la protección del Congreso y de la Fiscalía. Creo que este señor debe tener la protección de algunos en el Congreso y en la Fiscalía”, aseveró.