Poder Judicial dictó medidas de protección a mujer que fue amenazada por padre de sus hijos en plena audiencia

El Poder Judicial dispuso medidas de protección para una mujer que fue agredida con insultos por el padre de sus hijos durante una audiencia virtual del Juzgado de Familia del Callao.

El sujeto, identificado como Marco Antonio Fabián Santillán, se habría presentado en la audiencia en estado de ebriedad y agredió a la denunciante con improperios cuando ambos se encontraban en el mismo ambiente.

Medidas de protección

Durante la audiencia, la magistrada Julia Vivero Diez -del Sexto Juzgado de Familia del Módulo de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Callao- le preguntó al sujeto si había ingerido bebidas alcohólicas a lo que este respondió que sí.

"Las medidas que se van a tomar son drásticas. Usted ya no puede estar ahí. Nosotros tenemos que sacarlo", le dijo la jueza ante dicha respuesta.

Ante ello, el denunciado respondió: "Ahí no más, ya no quiero escuchar más. Si usted quiere que me retire, yo me voy a retirar. No hay problema".

No obstante, el sujeto comenzó a gritarle a la agraviada, sin importarle que la audiencia continuaba en curso.

"Tenemos que ser rápidos en este caso, ahorita mismo. Las reacciones de una persona así son violentas. Nosotros lo sabemos. Inmediatamente va a tener que salir con sus hijos para poder ponerlos a buen recaudo", le indicó la magistrada a la víctima ante los hechos.

"Inmediatamente, salga con sus hijos y venga al juzgado para nosotros tomar las medidas pertinentes. El señor ya escuchó, él está mareado, él no va a entender ahorita nada, véngase inmediatamente con sus hijos", agregó la jueza.

Según informó el Poder Judicial, se dictaron medidas de protección urgentes para la agraviada y se hizo un llamado inmediato a la Policía, que habría acudido al domicilio para auxiliarla y detener al denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad, ya que la parte agraviada contaba con medidas de protección.

La magistrada amplió dichas medidas de protección a favor de la víctima por los presuntos actos de violencia en la modalidad de violencia psicológica que venía sufriendo en la casa donde vivía con sus tres menores hijos.

El Poder Judicial agregó que la custodia provisional es a favor de la madre hasta que culminen las investigaciones. También se dispuso que se cumpla con la pensión anticipada de alimentos a favor de los menores, con un régimen de visitas vigiladas para evitar la afectación psicológica de los mismos.