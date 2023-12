César Romero sobre denuncia de reglaje contra periodistas: “Ni en la dictadura de Fujimori habíamos enfrentado una situación así”

Lima César Romero, periodista del diario La República,

César Romero, periodista del diario La República, se pronunció en RPP sobre el seguimiento que la Fiscalía ordenó en su contra, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es investigada por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público.

Cabe recordar que el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) denunció que la Fiscalía ordenó el seguimiento de los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, respectivamente. Ambos periodistas y sus medios de comunicación investigaron el caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que incluía a fiscales y funcionarios del sistema de justicia.

En Ampliación de Noticias, César Romero contó cómo descubrió que era investigado por la Fiscalía solo por realizar su trabajo. El periodista indicó que el espionaje -que incluyó videovigilancia a sus domicilios y seguimiento a sus desplazamientos- duró ocho meses.

“El 5 de abril se dio la resolución y esta ordena que la investigación se decreta y dispone que la Policía realice el seguimiento a los dos periodistas; y lo reporte semanalmente. Había una vigilancia de todos los días. Uno o dos días después del 5 de abril, ya estábamos siendo vigilados, fotografiados, filmados, hasta cuando se cierra la investigación en noviembre. […] ¿Por qué lo hicieron? Porque desde enero, nosotros ya estamos señalando que la conducción del Ministerio Público, de Patricia Benavides, no estaba haciendo lo correcto en los cambios en la Fiscalía.”, dijo el periodista a RPP.

“En el caso de La República, habíamos publicado que un fiscal había denunciado presión de otros fiscales. Ese es el elemento que ellos dicen que eso nos vincula a una organización criminal. Es absurdo. La información no es un invento. No habíamos querido faltarle el respeto o agredir la imagen de un fiscal. Lo único que hemos hecho es dar la información. A partir de ahí inician todo un seguimiento, un reglaje, en revisar las comunicaciones telefónicas. Tratar de justificar un seguimiento, de utilizar el aparato del Estado para seguir a los periodistas”, agregó.

Indignación

El periodista César Romero dijo que este tipo de acciones de la Fiscalía indignan y fastidian porque no solo lo afectan a él, sino también a su familia. “Yo vengo cubriendo el sistema judicial y las actividades del Ministerio Público desde hace 30 años. Nunca había visto, ni en la época de la dictadura de Fujimori, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Indigna, fastidia, te causa temor que te vigilen, tu casa, eso afecta a tu familia. Es terrible. No pensé una situación como esa", señaló.

Además, César Romero dijo que esto no lo detiene y que continuará realizando su trabajo. “Ellos piensan que uno va a cambiar su forma de cubrir la información judicial. Tengan la seguridad que nosotros no vamos a cambiar en la forma en que vemos el trabajo del Ministerio Público. Creemos que el periodista no está para idolatrar a una fiscal o juez. Nuestro trabajo es informar de la manera más objetiva por qué un fiscal o juez toma determinada decisión”, enfatizó.