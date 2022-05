Empresario gastronómico Javier Vargas en RPP | Fuente: RPP

El chef y empresario Javier Vargas denunció hoy en Ampliación de Noticias que viene siendo amenazado y atacado por extorsionadores desde febrero pasado, luego de inaugurar un restaurante en Huaral. Ayer, estos mismos delincuentes provocaron un incendio en su casa en San Juan de Lurigancho (SJL).

“Yo tenía un restaurante de 5’000 metros cuadrados. Eso lo inauguré en enero, y el 15 de febrero, más o menos, empezaron unas llamadas pidiéndome apoyo económico. Hecho al que traté de no darle importancia y no cedí. Y, a raíz de ello, el 24 de febrero, 12 delincuentes tomaron por asalto el restaurante”.

Pero no solo habría sido víctima de un asalto. Los delincuentes agredieron y secuestraron a sus 8 trabajadores dentro del local desde las 10pm. hasta la 1 de la madrugada. En ese lapso, robaron “todo lo que encontraron”. “Prácticamente, fue una mudanza”, dijo Vargas.

Durante el ataque, los delincuentes preguntaban por él a los trabajadores. “Claramente les dijeron: buscamos a Javier Vargas y lo vamos a encontrar aquí o en Lima”, relató. Y, al parecer, estarían cumpliendo sus amenazas.

Incendio en su casa

Según relató Vargas, desde el 8 de abril pasado, los delincuentes volvieron a ponerse en contacto con él y continuaron con la extorsión.

“Me dijeron que, si yo no dialogaba con ellos o no cedía, iban a volar cabezas, que iban a incendiar mi restaurante”, señaló.

El día de ayer, al promediar las 6pm., unos desconocidos arrojaron un artefacto en el segundo piso de su vivienda en SJL. Con ello, provocaron un incendio que afectó 3 habitaciones de su vivienda.

Al parecer, el objetivo del ataque era él, pues justo el artefacto cayó en su habitación. Sin embargo, en ese momento no estaba ahí, pero sí sus menores hijas.

“[Estoy] preocupado por toda esta ola de delincuencia. Para mí no es grato anunciar esto, porque siempre me ha gustado mostrar el lado diferente de nuestro país, de nuestra gastronomía, del emprendimiento. Hago esto ya en defensa de mi familia, de mi negocio, porque realmente ya no sé qué otro paso dar”, refirió.

Actuación de la PNP

Juan Vargas refirió que, luego del ataque a su local en Huaral, hizo la denuncia en la Depincri del sector y que el caso, hasta ahora, se encuentra “en etapa de investigación”. Por ello, decidió cerrar su negocio allá, mudarse a Lima y reforzar su seguridad; pero no esperaba que su familia fuera atacada de esa manera.

Por ello, hizo un llamado de ayuda a las autoridades policiales para que le otorguen las “garantías correspondientes” para la seguridad de su familia y para continuar con su apuesta empresarial en el país.