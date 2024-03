Lima Chorrillos: comerciantes del mercado Los Cedros frustraron robo en grupo

Comerciantes del mercado Los Cedros, del distrito limeño de Chorrillos, frustraron un robo, luego de que siete hombres ingresaron a este establecimiento para intentar asaltar un puesto de verduras.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del mercado Los Cedros. En las imágenes se observa que los presuntos delincuentes ingresaron por la puerta principal y en grupo intentaron atacar al dueño del puesto, a su esposa y a su cuñada.

Sin embargo, otro grupo de comerciantes, al darse cuenta del intento de robo, salió en ayuda de las víctimas y logró reducir a seis delincuentes. Inmediatamente, llamaron a los serenos de Chorrillos y a la Policía Nacional.

“Todos pasaron por acá, yo solo volteé y uno me agarra por el cuello. Eran como seis personas, de los cuales tres ingresaron a mi local y uno ingresó a bolsiquearme. Me jaloneaba, hemos hecho fuerza y luego vinieron los vecinos. Ellos me han apoyado. Hasta que vino serenazgo y la Policía Nacional”, dijo José Antonio Alfaro, comerciante afectado, a RPP.

Diligencias de ley

Se desconoce el motivo del ataque, sin embargo, la Policía Nacional continúa con las diligencias de ley en la comisaría de Villa, donde permanecen los seis hombres detenidos.

Los testigos del hecho señalaron que un séptimo hombre logró escapar en una minivan. Según información policial, dentro de los detenidos había menores de edad.