Chorrillos: cuatro heridos tras choque de combi con un poste de luz eléctrica

Los vecinos piden que se implemente semáforos y haya más vigilancia ya que los accidentes en la zona son muy seguidos.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El conductor de la unidad les señaló a la Policía Nacional que se le habían vaciado los frenos y eso provocó el accidente.

Lima
00:00 · 03:09

Una combi se estrelló este domingo contra un poste de alumbrado público y dejó cuatro personas heridas. Este hecho se dio en el cruce de la avenida el Sol con calle Los Naranjos, zona de Tacala, en Chorrillos. 

Según información policial, la unidad, de placa C3W 069, iba a excesiva velocidad porque el conductor les señaló que se le habían vaciado los frenos y eso provocó el accidente. Además, se conoció que este vehículo, según las autoridades, no contaba con SOAT.   

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora para ser evaluadas.

Los vecinos de la zona exigieron mayor vigilancia, así como la implementación de semáforos, pues no es la primera vez que en la avenida se dan accidentes vehiculares. 

El poste de alumbrado público no llegó a caer pese al impacto, solo terminó con algunos daños que la población espera se refaccione pronto.  

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Chorrillos Accidente de tránsito Policía Nacional

