Chorrillos: cuatro heridos tras choque de combi con un poste de luz eléctrica

El conductor de la unidad les señaló a la Policía Nacional que se le habían vaciado los frenos y eso provocó el accidente.

Una combi se estrelló este domingo contra un poste de alumbrado público y dejó cuatro personas heridas. Este hecho se dio en el cruce de la avenida el Sol con calle Los Naranjos, zona de Tacala, en Chorrillos.

Según información policial, la unidad, de placa C3W 069, iba a excesiva velocidad porque el conductor les señaló que se le habían vaciado los frenos y eso provocó el accidente. Además, se conoció que este vehículo, según las autoridades, no contaba con SOAT.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora para ser evaluadas.

Los vecinos de la zona exigieron mayor vigilancia, así como la implementación de semáforos, pues no es la primera vez que en la avenida se dan accidentes vehiculares.

El poste de alumbrado público no llegó a caer pese al impacto, solo terminó con algunos daños que la población espera se refaccione pronto.