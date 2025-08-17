Una mujer fue asesinada y otras dos personas resultaron heridas en ataque a balazos dentro de restaurante en el Callao [VIDEO]

Entre las heridas se encuentra una niña de nueve años. Vecinos señalaron que las víctimas estaban cenando cuando un hombre ingresó aal restaurant y disparó contra ellas.

Callao: Una mujer es asesinada y dos resultaron heridas tras balacera dentro de un restaurante | Fuente: RPP/Alex Juárez

Una mujer murió y otras dos resultaron heridas, entre ellas una niña de nueve años, luego de que un sujeto las atacara a balazos dentro de un restaurante ubicado en la primera cuadra del jirón Cuzco, en el Callao.

Los vecinos informaron para RPP que las víctimas, todas mujeres, estaban cenando cuando de pronto llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos bajo de la unidad, entró al local, y sin mediar palabra disparó contra ellas para luego huir de inmediato junto a su cómplice.

La Policía Nacional cercó la zona tras este ataque e inició las investigaciones correspondientes. Por el momento, se conoce que la niña y la otra mujer, que sería su madre, vienen recibiendo atención médica.