Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Está abandonado hace más de 15 años": vecinos de Chorrillos denuncian que estadio municipal está inconcluso y es utilizado como botadero

Chorrillos: vecinos denuncian que estadio municipal es utilizado como botadero
Chorrillos: vecinos denuncian que estadio municipal es utilizado como botadero | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

A través del Rotafono de RPP, un vecino de San Genaro denunció que desde hace unas semanas comenzaron los fuertes olores a basura, que iban a en dirección al también denominado 'Coliseo de San Genaro'.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 08:10

Un grupo de vecinos del distrito limeño de Chorrillos ha denunciado el estado de abandono del Coliseo de San Genero, ubicado en la zona del mismo nombre; que -según denunciaron- es utilizado como botadero de basura.

Alexander, un vecino de la zona, se comunicó a través del Rotafono de RPP, para advertir que esta situación ha generado preocupación, debido a los problemas de inseguridad y salubridad que representa para la comunidad vecinal.

"Es un estadio que está abandonado hace más de 15 años. Una obra que comenzó alrededor del 2010. Es un estadio que por la infraestructura y la revisión que ha tenido no ha pasado. Entonces, no ha sido aprobado. Es una obra municipal de la gestión anterior del alcalde Augusto Miyashiro, una obra mal construida la cual año tras año nosotros como vecinos ya veníamos esperando la inauguración, porque se comentaba mucho de este estadio", comentó en La Rotativa del Aire.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Malos olores e inacción municipal?

En esa línea, indicó que la obra quedó inconclusa con un avance entre el 80 % al 85 % y que solamente faltaba la pista atlética y la cancha, ya que "a nivel de infraestructura, graderías y alrededores estaban ya súper avanzadas".

"En un principio se hablaba mucho de que se iba a prestar para el tema de la Liga 1 o algún equipo peruano, ya que hay muchos estadios de menor envergadura y de menor capacidad que se usan para la liga. Entonces dijeron todo eso y el vecino se sintió ilusionado en algún momento", añadió Alexander

El vecino también aseguró que "hace aproximadamente un mes, comenzó a sentirse un mal olor, que provenía de la acumulación de basura dentro del estadio".

Además, sostuvo que el ingreso de basura al estadio municipal es autorizado por la Municipalidad de Chorrillos. "Se logra visualizar que los trabajadores que aparecen en el video son trabajadores de la misma municipalidad", dijo.

"Si vienen alrededor del estado, el olor es de verdad insoportable. Entonces no entiendo a la gerencia de la empresa pública en qué cabeza le puede caber permitir todo esto", zanjó.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos Municipalidad de Chorrillos

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA