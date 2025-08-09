"Está abandonado hace más de 15 años": vecinos de Chorrillos denuncian que estadio municipal está inconcluso y es utilizado como botadero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de vecinos del distrito limeño de Chorrillos ha denunciado el estado de abandono del Coliseo de San Genero, ubicado en la zona del mismo nombre; que -según denunciaron- es utilizado como botadero de basura.

Alexander, un vecino de la zona, se comunicó a través del Rotafono de RPP, para advertir que esta situación ha generado preocupación, debido a los problemas de inseguridad y salubridad que representa para la comunidad vecinal.

"Es un estadio que está abandonado hace más de 15 años. Una obra que comenzó alrededor del 2010. Es un estadio que por la infraestructura y la revisión que ha tenido no ha pasado. Entonces, no ha sido aprobado. Es una obra municipal de la gestión anterior del alcalde Augusto Miyashiro, una obra mal construida la cual año tras año nosotros como vecinos ya veníamos esperando la inauguración, porque se comentaba mucho de este estadio", comentó en La Rotativa del Aire.

¿Malos olores e inacción municipal?

En esa línea, indicó que la obra quedó inconclusa con un avance entre el 80 % al 85 % y que solamente faltaba la pista atlética y la cancha, ya que "a nivel de infraestructura, graderías y alrededores estaban ya súper avanzadas".

"En un principio se hablaba mucho de que se iba a prestar para el tema de la Liga 1 o algún equipo peruano, ya que hay muchos estadios de menor envergadura y de menor capacidad que se usan para la liga. Entonces dijeron todo eso y el vecino se sintió ilusionado en algún momento", añadió Alexander.

El vecino también aseguró que "hace aproximadamente un mes, comenzó a sentirse un mal olor, que provenía de la acumulación de basura dentro del estadio".

Además, sostuvo que el ingreso de basura al estadio municipal es autorizado por la Municipalidad de Chorrillos. "Se logra visualizar que los trabajadores que aparecen en el video son trabajadores de la misma municipalidad", dijo.

"Si vienen alrededor del estado, el olor es de verdad insoportable. Entonces no entiendo a la gerencia de la empresa pública en qué cabeza le puede caber permitir todo esto", zanjó.