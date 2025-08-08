Huaura: PJ no acogió prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo y dicta comparecencia con restricciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, a cargo del magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, dictó este viernes comparecencia con restricciones al alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Armando Cadillo Crisóstomo, investigado por haber agredido a su conviviente. Por ello, afrontará en libertad las investigaciones en su contra.

La Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva para el burgomaestre por el presunto delito de tentativa de feminicidio. El funcionario ya estaba detenido desde el pasado martes tras la golpiza que le propinó a su pareja, hecho que fue grabado por cámaras de seguridad; sin embargo, el juez que vio este requerimiento rechazó el pedido.

Según informó el Poder Judicial, los hechos presentados por el representante del Ministerio Público no cumplían objetivamente con las características del delito de feminicidio o sus agravantes. Por ello, le dictó reglas de conducta al alcalde Cadillo Crisóstomo: no acercarse a la víctima, sus familiares y testigos del caso, concurrir a las citaciones judiciales y pagar 6 mil soles de caución económica.

El juez Asencios Solís manifestó durante la audiencia que la Fiscalía tampoco identificó "estereotipos de género" que motivaran la conducta del imputado.

Diego Armando Cadillo deberá pagar la caución económica que le impusieron en el plazo de 10 días hábiles. En caso de no hacerlo, se le estará revocando la suspensión de la medida, haciéndose efectivo su internamiento a un penal.