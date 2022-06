Chosica: familia pide ayuda para encontrar a hombre desaparecido

Raúl Estrada Yance está desaparecido desde hace tres días. | Fuente: Rotafono

Los familiares de Raúl Estrada Yance (60) hicieron un desesperado llamado de ayuda para encontrar al hombre, que está desaparecido desde hace tres días.

A través del Rotafono, Lucila Taipe, sobrina del desaparecido, contó que su tío salió de su casa, en Chosica, para ir al Centro de Lima para comprar sellos para su iglesia; pero nunca regresó.

Desde ese día, los familiares han iniciado una intensa búsqueda, han visitado hospitales, comisarías y hasta morgues, pero no han encontrado al hombre.

“Se desapareció hace tres días mi tío, y hasta ahora no podemos encontrarlo; porque no hay rastros. Hasta buscamos hospitales, comisarías, clínicas; pero no hay rastro”, manifestó Lucila Taipe.

Intensa búsqueda

Los familiares llegaron, incluso, hasta el negocio donde Raúl Estrada Yance iba a comprar los sellos, pero no han tenido éxito.

El día de su desaparición el hombre vestía pantalón y chompa negros, una gorra deportiva y zapatos oscuros

Quien tenga información sobre el paradero de Raúl Estrada Yance, puede comunicarse al 910676183.



