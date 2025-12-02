Disponen clausura temporal del Mall del Sur en SJM tras detectarse riesgos en áreas del centro comercial

La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur, en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, dispuso la clausura temporal del centro comercial Mall del Sur tras detectar serios riesgos en diversas áreas del establecimiento.

Durante una inspección dirigida por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, se hallaron deficiencias como cables eléctricos expuestos, falta de mantenimiento en equipos de refrigeración, óxido en infraestructuras metálicas en zonas técnicas, instalaciones eléctricas inadecuadas y ausencia de señalización, entre otras irregularidades que representan un peligro para los concurrentes y el personal laboral.



Inspección y hallazgos



La intervención se llevó a cabo con el objetivo de constatar el cumplimiento de normas y prevenir delitos contra la seguridad pública. En la visita, participaron funcionarios de las áreas de Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital.



Según el Ministerio Público, estas deficiencias "representa un riesgo para quienes concurren y laboran en dicho establecimiento". Personal municipal procedió a la clausura temporal de acuerdo con sus atribuciones.



El representante del Ministerio Público recomendó a los funcionarios subsanar las observaciones señaladas por el personal de fiscalización dentro del plazo otorgado.