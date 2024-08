Comerciantes informales denuncian abuso de autoridad tras enfrentamiento con fiscalizadores municipales en Comas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Comas: comerciantes informales denunciaron abuso de autoridad de fiscalizadores municipales [VIDEO]

Comerciantes informales denunciaron abuso de autoridad por parte de los fiscalizadores de la Municipalidad de Comas, durante una intervención en la que ocurrió un violento enfrentamiento, en los alrededores del mercado Santa Luzmila, en este distrito Lima Norte.

A través del Rotafono de RPP, usuarios enviaron un video en el que se observa que ambulantes intentaron evitar que los fiscalizadores de la Municipalidad de Comas se lleven su mercadería y herramientas de trabajo.

En las imágenes se puede ver que una mujer se lanzó sobre la mesa que utilizaba para poner sus frutas, que vendía en la calle, pero los fiscalizadores se la arrebataron y la arrastraron por el suelo. Ella trató de impedir la confiscación, sin embargo, se llevaron sus productos.

“Había dos, pero al no poder vinieron cuatro. Solo quedaba lanzarme encima del tablero, a ver si así no se lo llevaban. No les importó, me arrastraron hacia allá con todo y el tablero. Intenté defenderme con lo que pude. La misma chica, que me echó gas pimienta, vino a agarrarme por detrás a quererme golpear”, denunció la comerciante a RPP.

Municipalidad de Comas se pronuncia

Por su parte, la Municipalidad de Comas señaló que se les notificó a los ambulantes informales, con 24 horas de anticipación, que se iba a realizar esta intervención si es que ellos no abandonaban la zona que habían ocupado.

Flor Ramírez, coordinadora del área de fiscalización de la Municipalidad de Comas, indicó que, desde el inicio del año 2023 y lo que va del 2024, comerciantes informales fueron notificados, sin embargo, siguen ocupando la vía pública.

“Venimos exhortando a los comerciantes informales, que ocupan tanto la vereda, como el retiro municipal, al frotis de la iglesia, espacios que son prohibidos de ocupar. Se les está exhortando en un plazo de 24 horas para que eso quede libre, caso contrario, vamos a proceder de acuerdo a lo que nos faculta la ordenanza municipal”, dijo la autoridad municipal.