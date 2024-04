Comas: hombre lanza artefacto explosivo contra vivienda de su expareja

Lima Rosa Andrade: "Sonó como una detonación muy fuerte, rompiendo las lunas"

Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo un sujeto se aproxima a la vivienda de Rosa Andrade para lanzar un objeto explosivo contra la ventana. | Fuente: RPP

Por quinta vez, un hombre lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda de tres pisos de su expareja, ubicada en la calle 5 de la cooperativa Primavera del distrito limeño de Comas.

Rosa Andrade, víctima de la agresión, acusa del hecho a Omar Cáceres Hurtado. Según la mujer, el objeto explosionó cuando se encontraba en la sala junto a sus dos hijos compartiendo por el día de su cumpleaños.



"Es como un regalo de parte de él"

Las cámaras de seguridad de la zona registraron cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegan hasta el domicilio. Uno de ellos baja, enciende y lanza el artefacto explosivo para huir de la zona. Luego se observa cómo la columna de humo se levanta por los exteriores de la casa.

"Venía de trabajar y normalmente mis hijos me esperan en un primer piso aquí en la sala. Y solo a minutos sonó como una detonación muy fuerte, rompiendo las lunas. La verdad no me sorprende este tipo de actos. Desde que yo lo denuncié con violencia física y psicológica, desde que salieron la demanda de alimentos y otros sucesos coinciden siempre los ataques. Él sabe que hoy es mi cumpleaños y por ende, es como un regalo de parte de él", dijo Rosa Andrade.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegó hasta la vivienda para informarse de lo ocurrido. De acuerdo con fuentes policiales, es la quinta vez que este hombre atenta contra su expareja.

Rosa Andrade afirmó que sí cuenta con medidas de seguridad, pero que el patrullaje de la policía y del serenazgo no es constante. En esos momentos, indicó, que hombres contratados por su expareja realizan atentados contra ella. Recordó que hace un tiempo un local comercial de sus padres fue atacado a balazos.

La denuncia ya fue puesta en la comisaría de Santa Luzmila de Comas. La víctima Rosa Andrade exige mayor seguridad y que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar otra situación de violencia.