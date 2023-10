Hombres realizan siete disparos contra automóvil de una regidora municipal en Comas

Rosa Corzo, regidora de la Municipalidad de Comas, fue víctima este viernes de un acto de amedrentamiento, luego de que sujetos dispararan contra su vehículo en los exteriores de un local comercial, ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y México, en el mencionado distrito.

"Todo empieza luego de terminar una sesión del concejo de hoy. Desde la avenida Universitaria me percato que un carro blanco venía detrás mio. Me doy la vuelta para entrar a avenida México y también el auto da la vuelta, por lo que entendía que no era coincidencia: realmente venían siguiéndome. Avancé un poco y nuevamente sobreparé y el auto hizo lo mismo. Ingresé con otra persona que me acompañaba a un restaurante y tras 10 minutos escuchamos una ráfaga de disparos, que en total fueron siete", explicó a RPP Noticias.

Rosa Corzo denunció que en agosto recibió un mensaje enviado supuestamente por los 'Pulpos de Lima Norte' y estaba escrito de manera muy cordial donde me pedían 150 soles.

"Ahora, 20 minutos después de lo sucedido, me dicen que ya he visto cuál es su potencial y que yo tendría que cumplir con el pago. Me tildan de corrupta en este mensaje; sin embargo, yo soy de oposición. Siempre he sido una regidora transparente. Reclamo y presento denuncias respecto a muchas cosas que vienen sucediendo en el distrito con respecto a la seguridad", añadió.

La Policía trabaja en el lugar del ataque para investigar lo sucedido y averiguar quiénes son los responsables del ataque.