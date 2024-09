En pleno estado de emergencia: obrero es asesinado por dos sujetos armados en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía investiga este nuevo crimen en el distrito | Fuente: RPP/Giuliana Castillo

Un obrero de 40 años fue asesinado al mediodía de este lunes por dos sujetos armados en el kilómetro 14.5 de la avenida Túpac Amaru, en Comas. Este crimen se da en pleno estado de emergencia que decretó el Gobierno la semana pasada.

La víctima fue identificada como Dregolo Ever Retis Alarcón y se encontraba participando en las obras de mantenimiento en la conocida vía. Este crimen se dio cuando el hombre iba a almorzar: los asesinos, que llegaron a bordo de una motocicleta, le dispararon hasta en siete oportunidades.

Vecinos y compañeros intentaron trasladarlo con vida hasta el hospital más cercano en Comas, pero el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. La Policía acordonó toda la zona para las investigaciones correspondientes.

Algunos vecinos comentaron que este crimen se habría dado por un cobro de cupos pues otra persona que participaba de la obra también fue asesinado.

"Acá Comas es tierra de nadie. Uno no puede ni caminar por la calle porque tiene miedo. Yo venía de trabajar y me entero que mataron al señor. Ni segura nos sentimos, no hay seguridad ni nada, peor estamos", comentó una vecina a RPP.

Comas en estado de emergencia

El Gobierno declaró el pasado viernes el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y un distrito de la provincia constitucional del Callao por un período de 60 días calendario. Comas es uno que está bajo esta medida.

Esta acción del Poder Ejecutivo responde al paro de transportistas que se registró el jueves 26 de septiembre y que pretendía

llamar la atención de las autoridades ante las constantes extorsiones que sufren los trabajadores de transporte público.

¿En qué consiste el estado de emergencia?

El Decreto Supremo señala que durante el estado de emergencia se restringe o se suspende "el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".

Asimismo, se permite la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para el patrullaje por las calles.