RPP Noticias llegó al Hospital Marino Molina Scippa de EsSalud, ubicado en el distrito de Comas, donde ciudadanos realizan largas filas desde las 5 de la mañana para poder solicitar una cita médica, en especialidad como cardiología.

Sin embargo, personal de seguridad les ha informado que solo son 60 citas por día, por lo que muchos ciudadanos se han quedado sin atención para el día de hoy.

Así es el caso del señor Manuel Florentino Meléndez, quien esperaba en la cola para ver si podían hacer una exepción y atenderlo, ya que tiene pendiente una operación desde hace más de un año, pero no ha recibido diagnóstico hasta el momento.

"Tengo una hernia al lado izquierdo y me enviaron de Carabayllo hasta acá. Ya me hicieron exámenes de sangre, pero si no me atienden, pasa un par de meses y te piden hacer otra vez (los exámenes). Cuando llamas por teléfono, te dejan esperando en un número que no contestan. Me dijeron (en el Hospital Marino Molina) que ya no hay cupo. No me pueden operar si no me evalúan", relató.

En tanto, el señor Alberto González atraviesa por un caso similar. "Hace como tres meses saqué cita para cardiología y me mandaron a hacer exámenes y hasta ahora no encuentro cita para ver el tratamiento que el médico me va a dar. Cada vez que vengo, no hay, (me dicen que) llame por teléfono. Llamo por teléfono y no me responden", contó.

De acuerdo a otros ciudadanos que realizan cola en dicho nosocomio, el personal de seguridad les ha inndicado que pueden esperar para ver si pueden acceder a una cita extra.