¿Qué es la jubilación por sociedad conyugal o unión de hecho y cómo puede ofrecer una pensión de jubilación conjunta?

La jubilación por sociedad conyugal o unión de hecho busca fortalecer la seguridad económica familiar durante la etapa de retiro.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Sabía que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tienen la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación conjunta uniendo sus aportes con los de su cónyuge?

Esta opción, denominada jubilación por sociedad conyugal o unión de hecho, busca fortalecer la seguridad económica familiar durante la etapa de retiro.

Para acceder a esta modalidad ambos deben tener 65 años cumplidos y sumar en conjunto al menos 20 años de aportes (equivalente a 240 unidades de aporte).

“Uno de los beneficios adicionales de esta modalidad es que incluye el pago de gratificaciones en julio y diciembre”, destacó Fiorella Guevara, vocera de la ONP.

Guevara explicó las diferentes modalidades de jubilación del SNP para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y opciones al momento del retiro laboral.

Para acceder a una pensión en el régimen general se requiere:

- Tener 65 años.

- Contar con 20 años de aportes como mínimo.

- Haber cesado en el trabajo.

Asimismo, indicó que quienes no alcancen los 20 años de aportes pero cumplan con la edad y el cese laboral, pueden solicitar una pensión de jubilación proporcional.

También detalló la modalidad de jubilación adelantada, dirigida a hombres y mujeres desde los 50 años, siempre que acumulen al menos 25 años de aportes y hayan cesado en sus labores.

Finalmente, la ONP recordó que los afiliados y pensionistas pueden realizar consultas a la central ONP Te Escucha llamando al (01) 634 2222, opción 1, donde serán atendidos por asesores especializados.