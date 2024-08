¿Cómo se encuentra la lucha contra la inseguridad ciudadana en Chorrillos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Fernando Velasco: "En lo que va del año son 222 intervenidos con requisitoria"

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, destacó un convenio con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para la lucha contra la inseguridad ciudadana en su distrito. | Fuente: RPP

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, destacó este miércoles el resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad y la Policía Nacional del Perú (PNP), en la lucha contra la inseguridad ciudadana en su distrito.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el alcalde precisó que como parte de un convenio con el Ministerio del Interior se ha entregado dos grandes locales con una "buena infraestructura y completamente implementados".

"El primero (entregado) al Grupo Terna. Tenemos 150 efectivos policiales del Escuadrón Verde del Grupo Terna trabajando en este momento en el distrito de Chorrillos. En lo que va del año son 222 intervenidos con requisitoria que están en este momento siendo procesados por diferentes clases de delitos. En el otro local que hemos entregado tenemos 350 motos de Los Halcones. El destacamento más grande que tiene ahorita el Perú está en el distrito de Chorrillos donde alberga 350 efectivos policiales del Escuadrón Operativo de Los Halcones", dijo.

Fernando Velasco resaltó también que Chorrillos no hay ninguna moto o automóvil "malogrado" de la PNP, de las aproximadamente 70 unidades que patrullan en el distrito.

"Todos funcionan, todos están circulando las calles (...) nosotros tenemos un área de maestranza en el municipio de Chorrillos donde arreglamos nuestra flota. Tenemos volquetes, tenemos camiones y también arreglamos los carros y motos de la Policía Nacional del Perú. No hay excusa para que esos carros y motos no salgan a la calle a patrullar", manifestó.

Caso Granja Villa

En relación al supuesto cierre de La Granja Villa y la protesta de sus trabajadores, Fernando Velasco aclaró que el restaurante ya ha sido aperturado tras el levantamiento de observaciones de la Municipalidad de Chorrillos.

"Nosotros no cerramos la Granja Vía. Lo único que cerraron fue el área de comida nada más. Posteriormente, se les dio un plazo de cuarenta y ocho horas y nosotros le dimos un día más. Fuimos nuevamente, que es lo que nos corresponde, para ver si es que habían levantado las 48 observaciones de las cuales habían levantado la mayoría, solamente seis no se habían levantado. El tema es así, Fernando, o se levanta todo o no se levanta, estamos hablando de un espacio donde van los niños", dijo.