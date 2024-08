Santiváñez niega que voz en audios sea suya y dice que lo investiga quien se ha declarado su "enemigo público"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció acerca de los audios en los que, presuntamente, se le escucharía decir que la presidenta Dina Boluarte le pidió, en más de una ocasión, desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac).

Dichos audios fueron difundidos en programas periodísticos el último domingo y además fueron remitidos a la Fiscalía por la defensa legal del capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', el interlocutor de esa conversación que se produjo en un chifa del distrito de San Borja, el último 21 de mayo, según confirmó dicho jurista y el propio titular del Ministerio del Interior (Mininter).

"Son audios adulterados"

Al respecto, el titular del Mininter, en entrevista con El Comercio, dijo que "jamás" tuvo ninguna conversación con la jefa de Estado acerca del "destino de la Diviac" y señaló que los audios eran "adulterados".

"Son audios adulterados, que han sido manipulados y, pese a que mi defensa ha solicitado que se exponga la matriz o fuente de su grabación, al día de hoy no se hace. Solo se tiene al abogado del (coronel PNP Junior Izquierdo), saliendo por todos los medios, haciendo un circo de este tema cuando en realidad no son mis audios. No es mi voz y eso ha sido algo que se puede advertir incluso de su propia escucha", indicó.

No obstante, reiteró que la reunión del 21 de mayo con Izquierdo Yarlequé sí se produjo, pero negó que se hubiera hablado sobre la Diviac. Además, cuestionó la trayectoria de dicho capitán en la Policía.

"La reunión sí existió y es algo que siempre he sostenido. Esta reunión que mantuve fue el 21 de mayo, a razón de mi nombramiento como ministro, ante una invitación que yo recibo a un chifa de San Borja. Lo que no existió fue el contexto de esas conversaciones, puesto que las conversaciones que mantuvimos tuvieron otro tenor: de amistad, que en ese momento yo entendía que practicábamos", indicó.

"Creo que es importante conocer a la fuente. Es decir, de dónde viene la información. Yo soy un abogado con 25 años de reconocida trayectoria que jamás, jamás, ha tenido un solo proceso judicial. Este proceso judicial es el primero. Sin embargo, el supuesto testigo no solamente es un oficial de cuestionable trayectoria, sino que además tiene denuncias por diversos motivos. Creo que más de cinco denuncias en Inspectoría y denuncias en el ámbito penal", añadió.

En ese sentido, Santiváñez señaló que Junior Izquierdo está "acostumbrado a grabar a todos: sus promociones, sus compañeros de aula. A todo tipo de entorno, como él mismo ha referido en un audio que está circulando", y que "habría seriamente que ver si es que hay algún problema psicológico".

Además, en una entrevista difundida anoche por ATV, el ministro del Interior anunció que ha denunciado a Izquierdo Yarlequé por el presunto delito organización criminal.

"Yo estoy tomando acciones. El día de hoy (anoche), a través de mis abogados, he interpuesto una denuncia de organización criminal contra el capitán Junior Izquierdo y quienes resulten responsables, justamente, por la manipulación burda de todos estos videos y audios, que lo único que tendrían es la intención de desestabilizar una gestión”, afirmó.

"Estoy sujeto a una investigación por alguien que se ha declarado mi enemigo público"

Por otro lado, Santiváñez indicó que, "lamentablemente", lo investiga "alguien que se ha declarado" su "enemigo público", refiriéndose al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. En ese sentido, cuestionó su "idoneidad" para llevar a cabo las diligencias.

"Lamentablemente, yo estoy sujeto a una investigación por alguien que se ha declarado mi enemigo público: el fiscal de la Nación (Juan Carlos Villena), el único que me puede investigar. Pero esa es una cuestión que mis abogados están evaluando, porque en todo caso, tampoco el fiscal tendría la idoneidad suficiente para investigarme. Justamente porque se ha declarado, públicamente, mi enemigo", señaló.

Asimismo, Juan José Santiváñez reiteró que sus "críticas" contra el Ministerio Público "han sido a la institución, no a la persona".

"Lamento que el fiscal de la Nación haya respondido a las críticas de manera personal y no a razón de una institución. Segundo, el fiscal interino ha mentido cuando dice que mis críticas vienen desde que él dispusiera la apertura de una investigación preliminar. Falso. Mis críticas vienen de siempre. Si el fiscal interino no está enterado de las críticas que le hacen a su institución, entonces ¿qué podemos esperar del orden que pueda tener sobre ella?", sostuvo.

"En tercer lugar, creo que es una crítica absolutamente válida. Todos los días vemos fiscales que sueltan delincuentes detenidos por la Policía. Lo que hemos hecho es contener toda esa frustración y decirle a la cara que no está haciendo bien su trabajo, que no está cumpliendo con la fiscalización que tiene que hacer a sus fiscales. Creo yo que en lugar de dedicarse a realizar otras cosas, debería ponerse bien los pantalones para ordenar la casa. ¿Qué estamos esperando? ¿Una Fiscalía en favor de la ciudadanía y en trabajo conjunto con la Policía Nacional o una fiscalía protectora de delincuentes? ", manifestó.

Santivañez subrayó que es "un titular que toma las riendas del caso, que toma decisiones", y que el fiscal de la Nación "creo que no tiene esa capacidad para tomarlas".

"De repente porque es un suplente o porque es interino. Probablemente se sienta sin la capacidad de hacerlo", puntualizó.

Por su parte, Carlos Caro, abogado del ministro del Interior, en diálogo con RPP, también resaltó que el contenido del audio podría tener “relevancia ética y política”, pero que carece de elementos para iniciar acciones penales. Así, insistió en su pedido de que el agente ‘Culebra’ y su defensor legal presenten la grabación completa de la conversación.

“El documento original es la grabación y lo que ha declarado el denunciante es que eso no está en un celular, sino en una grabadora digital cuyo paradero nadie conoce, pero no lo han entregado a la fiscalía, solo unos extractos de las grabaciones que ellos han seleccionado”, declaró en Ampliación de Noticias.

¿El fiscal de la Nación dijo ser 'enemigo público' de Juan José Santiváñez?

El pasado 16 de agosto, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en entrevista con RPP, señaló que, en el último semestre, ha presentado 30 denuncias constitucionales contra el Ejecutivo -entre ellas por las muertes en las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022- por lo que dijo no estar extrañado de que haya cuestionamientos del Gobierno hacia el Ministerio Público, particularmente del ministro del Interior, quien fue denunciado por presunto abuso de autoridad.

"Nos dicen que somos los enemigos. Bueno, preferimos ser así o ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo, o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar. En el caso de la Fiscalía de la Nación, es nuestra responsabilidad investigar a los altos funcionarios, y así lo estamos haciendo", recalcó.

En ese sentido, también indicó que el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley de reforma del Ministerio Público y una serie de decretos legislativos que atentarían contra las funciones de su sector.

"¿Cuántos proyectos de ley de reforma del Ministerio Público ha habido? Por lo menos cuatro en el último semestre. Y también el Ejecutivo ha expedido decretos legislativos que vulneran nuestras funciones constitucionales de conducción de la investigación del delito, y que también hemos presentado denuncia de inconstitucionalidad contra estos decretos legislativos", aseveró.

Asimismo, refirió que, desde febrero último, su sector ha pedido recursos al Ejecutivo para cumplir con sus labores, pero que esto aún no ha tenido respuesta.

"Hemos sido citados en enero por la Presidencia de la República en el Palacio de Gobierno todos los actores, y en esa reunión prometieron dar los recursos necesarios al Ministerio Público. Hemos presentado, en febrero, un pedido de recursos adicionales presupuestarios. Hoy no tenemos respuesta, y tiene razón el comandante general Zanabria que dice que no cumplimos a veces, que no tenemos el suficiente personal fiscal, pero es que no nos dan los recursos suficientes, sobre todo para personal", sostuvo.