Congreso: presentan proyecto de ley para que llamadas de call centers incluyan código que permita identificarlas

La iniciativa es impulsada por la parlamentaria Diana Gonzáles y busca frenar el acoso telefónico a los usuarios.

La congresista Diana Gonzales, de la bancada Avanza País, presentó un proyecto de ley que plantea que todas las llamadas provenientes de call centers incluyan un prefijo numérico estandarizado. Esto para que los usuarios identifiquen de inmediato el tipo y origen de la comunicación.

Esta iniciativa, que consta de seis artículos, precisa que el Ministerio de Transportes, en coordinación con OSIPTEL, deberá determinar la estructura del prefijo, los tipos de llamadas incluidas y el mecanismo de sanción en caso de que las empresas incumplan.

Gonzales Delgado argumentó que su proyecto de ley tiene como objetivo frenar el acoso telefónico que afecta diariamente a millones de peruanos con promociones de servicios como campañas publicitarias que el usuario no desea.

La iniciativa legislativa incorpora también una medida de protección especial para adultos mayores de 70 años, estableciendo que “toda contratación de bienes o servicios a través de medios telefónicos quedará condicionada a su ratificación mediante firma física y entrega documentaria del contrato respectivo”. Con ello, se busca prevenir engaños, presiones indebidas o acuerdos aceptados sin la debida claridad.