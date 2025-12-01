Bustamante dice que se podría abrir proceso sancionador a trabajadores del Congreso que iban a local de FP en horas de trabajo

El congresista de la bancada de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, se pronunció este lunes respecto a los tres trabajadores del Congreso que, según el programa Cuarto Poder, realizaron tareas dentro del local de la referida agrupación política en horario laboral.

El dominical reveló ayer que Geraly Ulloa Depaz, técnica de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del VRAEM del Congreso; Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando; y Leticia Leyva Baylón, asesora II en el despacho del congresista Eduardo Castillo; acudían regularmente al local del partido fujimorista en Santa Beatriz, en horarios de trabajo.

Al respecto, Bustamante Donayre indicó que dichos trabajadores podían realizar funciones si es que contaban con la licencia respectiva.

"Técnicamente, cuando un trabajador del Congreso quiere hacer una labor fuera, sea un cachuelo o sea trabajar para el partido al que pertenece, en este caso Fuerza Popular, lo que se hace es que se pide una licencia sin goce de haber y, en esa circunstancia, acude a la otra actividad. Yo entiendo que todas estas actividades han caído en esa categoría y van a haber más, porque estamos entrando en época electoral en la que se va a requerir la participación de estos trabajadores, que sucede que además son militantes", indicó.

No obstante, dijo desconocer si dichos funcionarios realmente contaban con la referida licencia. En ese sentido, sostuvo que, de no ser así, podrían abrírseles procesos administrativos sancionadores.

"Me imagino que tendrían que ser sancionados. Por eso, lo que digo es que el proceso debe ser administrativo sancionador. Se tiene que sancionar de acuerdo a lo que diga el comité investigador. Debido proceso tiene que hacerse, hay que pedir descargos a las partes, no solo escuchar a aquellos que acusan sino también a los que han sido acusados. Evidentemente, el despido o la petición de renuncia son cosas que forman parte de todo proceso”, refirió.

"El punto no está en que trabajen o no en el despacho congresal, sino en que, cuando lo hagan fuera, lo hagan con licencia. Eso es lo que corresponde. Si van a trabajar en cosas del partido que sea con licencia o con periodo vacacional autorizado”, acotó.

Juárez: "La directiva general es que tengan que presentar licencia en los casos en que se haga una actividad partidaria"

Por su parte, Patricia Juárez, colega de bancada de Bustamante, también consideró que los tres trabajadores señalados debían contar con licencia para realizar tareas en el local de Fuerza Popular en horario laboral, aunque dijo desconocer si ese había sido el caso.

"Pueden perfectamente solicitar la licencia. No sé en este caso en particular, yo he visto el reportaje ayer. Nosotros no nos hemos reunido aún con los voceros, con la bancada del partido, en consecuencia, desconozco si tienen o no licencia, pero sí, la directiva general es que tengan que presentar licencia en los casos en que se haga una actividad partidaria. Eso lo hemos hecho siempre y los trabajadores de los despachos, de las comisiones, conocen que eso se hace perfectamente de esa manera. Es lo correcto", indicó.

Sin embargo, la parlamentaria no descartó que la presencia de dichos funcionarios en el local fujimorista haya sido como parte de sus labores en el Congreso.

"Nosotros los congresistas, los que somos presidentes de comisión o una subcomisión como lo soy yo […], todos los trabajadores cumplen su función, cumplen su horario. Por lo menos, habemos algunos que somos muy rigurosos con los horarios de los trabajadores. Si los trabajadores salen, como alguna vez algún trabajador me ha pedido permiso para hacer alguna actividad, presentan su papeleta y ellos lo saben perfectamente. Entonces, en estos casos en particular, yo no podría decirles si tienen o no [licencia], y además qué encargo fueron a cumplir, porque si fueron por encargo de algún congresista a recibir a alguna persona o a llevar algún documento, también es un encargo que tiene con la labor propia del congresista", aseveró.

Finalmente, Juárez Gallegos no descartó que, en las próximas horas, su agrupación política emita un pronunciamiento sobre el tema.

"Seguramente [nos pronunciaremos]. Yo no he tenido oportunidad de conversar todavía con el Comité Ejecutivo Nacional, con el partido, con la bancada […], pero seguramente el partido emitirá algún comunicado", indicó.

"He visto que ha declarado hoy en la mañana el secretario general del partido haciendo el deslinde en el sentido de que son trabajadores de confianza y que, seguramente, tendrán sus papeletas habilitadas para salir, pero también son trabajadores que hacen ese encargo, en muchos de los casos, también político de llevar algún documento o traer algún documento. Eso es un poco lo que se hace de manera regular", reiteró.