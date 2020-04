Alfonso Mejía reconoció que extraña a su familia, pero la necesidad de trabajar prima. | Fuente: RPP / Joanna Castro

El panadero Alfonso Mejía se ha visto forzado a dormir en su propio negocio para no perder su trabajo durante el estado de emergencia decretado para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

En diálogo con RPP Noticias, el hombre contó que ha optado por quedarse a dormir en su panadería, en Breña, debido a las dificultades que tiene para transportarse desde Ventanilla.

“Vivo en Pachacútec, pero como no hay transporte público, me tengo que quedar acá, porque si me voy a mi casa, no puedo llegar”, comentó el panadero.

Mejía dijo que, pese la cuarentena decretada, su negocio no ha sufrido una merma de ingresos. “Se mantiene la venta”, comentó al respecto.

El hombre contó, además, que los panes francés y ciabatta son los más solicitados por sus clientes.

Alfonso Mejía dijo esperar que esta situación pase lo antes posible, ya que extraña a su esposa y a sus dos menores hijos, a quienes no ve desde hace varios días.

Cabe resaltar que los peruanos comen alrededor de 35 kilos de pan al año, según la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería (ASPAN).



