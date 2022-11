La campaña de vacunación continúa en el país ante el riesgo de una quinta ola del coronavirus | Fuente: Andina

La directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, informó que en el Perú aún hay alrededor de 3 millones de personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ante el incremento de casos en las últimas semanas, la funcionaria

recomendó a la población y al personal de salud que completen sus dosis y así evitar enfermar gravemente.

“La covid-19 no solo está afectando a las personas mayores de 60 años, también a los adultos de 50 años que no estaban vacunados. Existen alrededor de 3 millones de personas que no han recibido ninguna dosis contra la covid-19, para ellos hacemos el llamado a que se vacunen”, exhortó Martínez.

Por otro lado, la funcionaria del Minsa señaló que hasta la fecha más del 73 % de la población objetivo tiene tres dosis contra el SARS-CoV-2. También anunció que solo este fin de semana más de 44,000 niñas y niños menores de 5 años, de todo el país, completaron sus vacunas del esquema regular. Es decir, se ha cumplido con el 80 % de la meta (56,094) prevista hasta diciembre.

Mascarillas no será obligatorio

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, aseguró que el regreso a las mascarillas no tendrá carácter obligatorio, sino que será voluntario, sobre todo en los espacios cerrados. Ello, ante la inminencia de una quinta ola que tendrá lugar en la quincena de diciembre, según lo estimado por el propio Minsa.

"No es obligatorio, no hay retorno. Es solamente voluntario de cada persona si utiliza o no (las mascarillas) en espacios cerrados y sin ventilación. Quiero que eso quede bien claro. El Ministerio de Salud está aplicando el plan de contingencia de COVID-19 para poder estimar la prevención y promoción en las 24 regiones del país", dijo a la prensa la titular de la cartera de Salud.

Más pruebas de descarte

RPP Noticias pudo corroborar que en los últimos días han aumentado las filas de personas que buscan hacerse pruebas de descarte de la COVID-19 en Campo de Marte. en su mayoría, presentan sintomatología sospechosa del coronavirus, como dolor de cabeza, dolor de garganta o tos.

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, dijo esperar que, de darse una quinta ola de la COVID-19 en el país, un primer escenario sería leve y se daría en la quincena de diciembre; en tanto, un segundo escenario estaría ya en un nivel moderado a severo para marzo y abril del próximo año.

(Con información de Andina y RPP)