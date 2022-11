Kelly Portalatino señaló que uso de mascarillas será opcional | Fuente: RPP

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, aseguró que el regreso a las mascarillas no tendrá carácter obligatorio, sino que será voluntario, sobre todo en los espacios cerrados. Ello, ante la inminencia de una quinta ola que tendrá lugar en la quincena de diciembre, según lo estimado por el propio Minsa.

"No es obligatorio, no hay retorno. Es solamente voluntario de cada persona si utiliza o no (las mascarillas) en espacios cerrados y sin ventilación. Quiero que eso quede bien claro. El Ministerio de Salud está aplicando el plan de contingencia de COVID-19 para poder estimar la prevención y promoción en las 24 regiones del país", dijo a la prensa la titular de la cartera de Salud.

Anteriormente, Kelly Portalatino había mencionado la posibilidad de volver a utilizar las mascarillas de manera obligatoria durante la temporada navideña, tras tomar en cuenta las recomendaciones del Comité Consultivo.

Además, recordó a la ciudadanía no bajar la guardia frente a los nuevos contagios de COVID-19 y enfatizó en la importancia de completar todas las dosis para mantenerse protegidos y poder hacer frente a esta enfermedad.

Cabe recordar que hasta el momento se ha inmunizado al 73 % de la población mayor de 12 años con la tercera dosis. No obstante, solo un 22 % de peruanos cuenta con las cuatro dosis completas. "Hay un alza de casos, pero es leve. Hay stock suficiente para vacunar a la población de 5 a 11 años y de 12 a más años (...). Tenemos que seguir educando a los peruanos para evitar el ingreso a la quinta ola", dijo entonces la ministra.

