El Metropolitano tendrá horarios especiales los días 31 de diciembre y 1 de enero. | Fuente: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los días 31 de diciembre y 1 de enero los servicios de transporte público de Lima y Callao, como el Metropolitano y corredores complementarios, tendrán un horario especial por Año Nuevo.

El transporte regular en Lima y Callao brindará el servicio de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., igual que el servicio de taxis.

En tanto la Línea 1 del Metro de Lima funcionará el jueves 31 de diciembre de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; y el viernes 1 de enero de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

Además, los corredores complementarios atenderán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

El servicio del Metropolitano tendrá distintos horarios los días 31 de diciembre y 1 de enero, con diferentes rutas.

31 de diciembre:

- Los servicios regulares A, C y D funcionarán de 5:15 a.m. a 10:00 p.m.

- Los servicios expresos 1, 2, 3, y Súper Expreso Norte atenderán, en la mañana, de 5:15 a.m. a 10:00 a.m.

- Los servicios expresos 6, 7 y 9 funcionarán de 5:30 a.m. a 10:00 a.m.

- El servicio Súper Expreso operará de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

- Los servicios expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11:00 a.m. a 8:30 p.m.

- El Expreso 5 ampliará su horario de cierre y funcionará de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

- El servicio regular B y el Expreso 8 quedan suspendidos por este día.

- Las rutas alimentadoras operarán con normalidad de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.

1 de enero de 2021:

- Los servicios regulares A, B y C operarán de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. en sus recorridos habituales.

- Las rutas alimentadoras funcionarán de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.



La ATU exhortó a los usuarios a no bajar la guardia ante la pandemia y salir de casa solo si es estrictamente necesario. Además, dentro de los buses se deben seguir las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio de la COVID-19, como el uso de la mascarilla y protector facial, y respetar el aforo.



